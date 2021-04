BBB21: veja que horas começa a Ana Maria Braga com o eliminado

Como todas as quartas-feiras no Mais Você, Ana Maria Braga dedica o programa matinal inteiro para conversar com o eliminado da semana do BBB21. Amanhã, 07 de abril, a apresentadora irá bater um papo com o brother que deixar o confinamento na noite de hoje, terça (06). Você sabe que horas começa o programa de Ana Maria Braga? O Mais Você tem início todos os dias a partir das 09h30, na TV Globo, depois do Bom Dia Brasil.

O programa tem cerca de uma hora de duração e quando Ana Maria Braga termina sua entrevista com o recém-eliminado do reality show, passa o bastão para Fátima Bernardes, que apresenta o Encontro logo em seguida.

Horário e como assistir Ana Maria Braga com o eliminado do BBB21?

Para acompanhar a entrevista do eliminado do Big Brother Brasil desta semana com a apresentadora do Mais Você, a partir das 09h30, você tem duas opções, ambas gratuitas. A primeira delas é a forma mais comum de se acompanhar o conteúdo da TV Globo, que é sintonizar na emissora por meio de uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.

A segunda forma gratuita de assistir o programa de Ana Maria Braga desde a hora que começa, é pela Globoplay, plataforma streaming da TV Globo. Não é necessário ser assinante do serviço, que oferece um catálogo de filmes, séries, novelas, documentários, além do pay per view do BBB21. A única obrigatoriedade é que se tenha um cadastro na plataforma.

Esse registro pode ser feito de forma rápida e fácil, você só precisar ter uma conta google ou perfil no facebook para criar um login com senha. Após abrir a Globoplay no seu computador, celular, tablet ou Smart TV, clique na aba “Agora na TV” e vá em “Gratuitos” quando o programa de Ana Maria Braga começar.

Quem está no paredão?

O brother que irá conversar com Ana Maria Braga no Mais Você de amanhã, quarta (7), a partir das 09h30 será Rodolffo, Caio ou Gilberto. O trio está no décimo paredão da edição, disputando pela permanência no Big Brother Brasil. Confira o que dizem as parciais sobre quem deve sair do BBB21 hoje (6) aqui.

