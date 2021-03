BBB21: veja que horas começa a festa de sexta (5/3)

Após uma prova do líder intensa, é dia de extravasar na festa do BBB21 nesta sexta-feira (5/3). Os brothers e sisters vão curtir um evento patrocinado por uma famosa marca de vestuário no reality show apresentado por Tiago Leifert e exibido pela Globo. O programa começará a partir das 23h00, logo após a exibição da novela A Força do Querer.

Que horas começa a festa no BBB21?

Apresentado por Tiago Leifert, o BBB21 desta sexta-feira (5) terá mais uma festa e vai começar a partir das 23h00, de acordo com a programação da Globo. Antes da exibição do reality show de confinamento, a emissora exibe o resumo de Amor de Mãe e mais um capítulo da reapresentação da novela A Força do Querer.

Em mais um episódio do BBB21, o público vai poder assistir a repercussão da casa com a vitória de Rodolffo na prova do líder que aconteceu na noite desta quinta-feira (4/3). Além disso, será mostrado o dia dos confinados na casa mais vigiada do Brasil e os primeiros momentos da festa da semana. Os looks dos participantes, inclusive, foram escolhidos pelo público em uma rápida votação no site oficial do programa.

Como assistir a festa de hoje (5/3)?

A festa principal da semana tem patrocínio de uma marca de vestuário internacional. Para acompanhar o evento, é preciso sintonizar na Globo a partir das (23h horário de Brasília). O reality show pode ser assistido 24 horas por dia através do pay-per-view.

- PUBLICIDADE -

Para acompanhar a festa do BBB21 em tempo real após a exibição na TV aberta, é preciso ser assinante de 24 horas do reality show. Atualmente, está disponível em duas plataformas: TV por assinatura e serviço de streaming.

Para assistir ao BBB21 no Globoplay é preciso ser assinante. Caso não seja, o pacote mensal custa R$ 22,90 e pode ser pago por cartão de crédito, PIX, boleto bancário ou débito em conta. Já na TV por assinatura, os valores sofrem variações de acordo com cada operada.