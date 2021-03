Como está a votação do BBB 21: veja a parcial da enquete

Porcentagem BBB 21 paredão – Na noite de ontem, domingo (14), o sétimo paredão da edição foi formado. Os azarados da vez foram Projota, Pocah e Thaís. Gilberto teve mais sorte que os colegas de confinamento e apesar de ter sido um dos mais votados da noite, escapou da berlinda por causa da prova bate e volte. Quem sai na terça-feira (16) do BBB 21? Veja como anda a votação e o que diz a parcial da enquete do Jornal DCI.

Parcial enquete do paredão BBB 21

A disputa não está tão acirrada como em outros paredões da temporada, de acordo com a parcial da enquete do Jornal DCI “Quem deve sair”, na consulta feita na manhã desta segunda-feira (15), Projota é o participante com mais chances de se despedir do confinamento da Globo. O cantor tem 82,01% dos votos na enquete até agora.

Em segundo lugar está Thaís, que soma 13,66% do total da enquete do DCI até o momento. Será que a sister pode nos surpreender e ser a eliminada do BBB 21 desta semana? Em último lugar vem Pocah, com apenas 4,33%.

Como o paredão foi formado?

Projota foi a indicação do líder Fiuk, o brother ficou bastante revoltado com a escolha do filho de Fábio Jr. e confrontou o cantor depois da noite de votação do BBB 21. Pocah e Thaís acabaram na berlinda por serem as mais votadas da casa, a cantora teve quatro votos e a dentista cinco.

Leia também: Projota se revolta com indicação e confronta Fiuk; assista

BBB 21 – Como votar?

O processo para votar na eliminação de alguém começa com você indo até o site oficial do reality show no endereço: https://gshow.globo.com/realities/bbb/. Clique em “Vote para eliminar” e selecione a foto e o nome do participante que você quer ver fora do programa.

Em seguida, faça login caso ainda não tenha feito, confirme seu voto por meio do captcha, a proteção contra robôs, e espere o sistema te informar que o voto foi validado. Você pode votar quantas vezes quiser para eliminar um participante do BBB 21, é necessário apenas repetir o processo e confirmar os votos em todas as vezes.

