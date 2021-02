Enquete BBB 21: Arcrebiano, Gil ou Juliette: quem deve ser eliminado?

O paredão no Big Brother Brasil 21 está formado! Juliette, Arcrebiano e Gilberto estão na berlinda da próxima terça-feira, 9, e vão precisar da ajuda do público para continuar na corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Então, escolha seu participante favorito e vote na enquete BBB 21:

Quem está no paredão BBB 2021?

Gilberto: o economista foi parar no paredão por indicação do xx. O pernambucano trocou beijos com Lucas antes do ator pedir para sair do programa no domingo. Aliás, a decisão de Gilberto a se aliar com Lucas, Sarah e Juliette, foi um dos pontos altos da formação de dois grupos da casa: quarteto x grupo do mal.

Juliette: a advogada foi parar na berlinda depois que Thais atendeu o Big Fone. A jovem também esteve envolvida em conflitos na casa e o sucesso repentino colocou a paraibana como uma das mais seguidas nas redes sociais em comparação com outros participantes.

Arcrebiano: o modelo já se envolveu recentemente em uma polêmica com Karol Conka. A dupla trocou beijos em uma festa e o público apontou assédio por parte da cantora. A relação de um dia entre os dois também já causou outros problemas na casa.

Enquete BBB 21 Como votar no paredão?

Para votar no paredão, o telespectador deve acessar o site do reality no Gshow e selecionar quem deseja eliminar. É necessário ter uma conta Globo, que pode ser criada gratuitamente usando um endereço de e-mail ou login do Facebook ou Google. O cadastramento precisa ser realizado apenas uma vez e vale para futuras.

Enquete BBB 21 – Veja a programação:

Terça-feira (9/2): dia de eliminação no Big Brother Brasil;

Quinta-feira (11/2): Escolha do novo líder;

Sexta-feira (12/2): prova do anjo e dia de festa;

Domingo (14/2): lá vem paredão de novo.

