Enquete BBB 21: Caio, Gilberto ou Rodolffo, quem deve sair?

Caio, Gilberto e Rodolffo estão no décimo paredão do BBB21 e vão depender da preferência do público do reality show para continuar na luta pelo grande prêmio de R$ 1,5 milhão. Entre os três emparedados desta semana, quem deve sair na terça-feira? Vote na enquete BBB 21 e continue acompanhando a cobertura do programa com o DCI para saber como anda a porcentagem de votos para cada um dos emparedados em tempo real e descubra quem tem mais chance de sair na eliminação de terça-feira 06/04.

Quem está no paredão?

Caio: o fazendeiro e Juliette receberam 4 votos cada na votação aberta. Viih Tube, líder da semana, acabou colocando o brother no paredão da semana.

Gilberto: o pernambucano foi a indicação da líder da semana, Viih Tube, que já havia revelado para Fiuk e Thaís que o doutorando em economia assumia o primeiro lugar em sua lista de opções de voto.

Rodolffo: o sertanejo está em sua quarta berlinda do BBB 21, será que desta vez ele vai não conseguir se livrar da eliminação? O brother é a opção de voto de vários confinados há semanas.

E agora, quem fica? Vote na enquete BBB 21.

Enquete BBB 21 paredão – Como votar no Gshow?

Se quiser participar ativamente da votação deste paredão do Big Brother Brasil, é bem simples. O primeiro passo é entrar no site do reality show (https://gshow.globo.com/realities/bbb/) e caso ainda não tenha cadastro, fazer um registro com seu facebook ou conta google.

Em seguida, clique em “Paredão BBB 21: vote para eliminar“, escolha o brother ou sister que você quer ver fora do programa, clique no nome do emparedado, passe pela verificação de robôs, o captcha, e espere pela confirmação do site que o seu voto foi computado. Pronto! Repita o processo quantas vezes quiser, não há nenhum limite. Lembre-se de votar na enquete do BBB 21 do Jornal DCI para nos dizer quem você acha que deve sair do programa.

Enquete BBB 21 – Votação Gshow – Porcentagem

O cadastro no Gshow é feito apenas uma vez, ou seja, vale para futuras votações. Toda vez que for votar para eliminar alguém, é só usar o login e senha que recebeu do site oficial do reality show no momento de se registrar.

Veja a programação:

Segunda-feira (05/04): dia jogo da discórdia;

Terça-feira (06/04): noite de eliminação no BBB 21;

Quarta-feira (07/04): festa do líder;

Quinta-feira (08/04): nova prova do líder no Big Brother Brasil;

Sexta-feira (09/04) e Sábado (10/04) : prova do anjo e festa;

Domingo (11/04): nova formação de paredão do programa.