Enquete BBB 21: Gil, Viih Tube ou Fiuk, quem deve sair?

Quem está no paredão? Gil, Viih Tube e Fiuk estão na berlinda do BBB21 nessa reta final do programa e vão precisar da ajuda do público para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas entre os três emparedados, quem deve sair no domingo? Vote na enquete BBB 21 e veja a votação em tempo real como está a porcentagem de eliminação.

Acompanhe para saber quem vai ser eliminado do BBB21.

Quem está no paredão?

Gilberto: o economista foi indicado pela líder Pocah. A funkeira acabou de voltar de um paredão indicada por Gil, então a carioca devolveu o voto.

Viih Tube: a paulista encara seu primeiro paredão da semana. Ele foi uma das mais votadas da casa e foi parar na berlinda.

Fiuk: o cantor está mais uma vez na berlinda. Ele foi para a berlinda após Viih Tube puxar ele.

Agora é hora de votar na enquete do BBB 21.

Votação Gshow – Porcentagem

A votação da enquete BBB21 pela votação no gshow começa vai até quinta-feira, 25/04/21. Para participar, é preciso ter uma conta Globo. O cadastro é simples e gratuito, e também pode ser feito com a sua conta do Facebook ou do Google. O cadastro precisa ser realizado apenas uma vez e vale para futuras votações.

Como votar no BBB 21: dicas e regras do paredão

Veja a programação – enquete BBB 21

Sábado (24/04) – Festa no BBB21

Domingo (25/04): Eliminação do Paredão formado na quinta-feira; Nova Prova do Líder; Nova Formação de Paredão

Final (4/5): No dia 4 de maio de 2021 o BBB21 chega ao fim após 100 dias de confinamento.

A programação oficial da Globo e do Globoplay informa que na sexta-feira, 23 de abril, o BBB 21vai começar a partir das 22h42. Já no sábado, 24, o reality começa a ser transmitido às 22h40. No domingo, dia de paredão, o programa vai ao ar às 22h35. Os horários são de acordo com Brasília e podem ser alterados pela emissora sem aviso prévio.

Acompanhe o Big Brother Brasil vote na enquete BBB 21 no DCI.