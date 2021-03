Enquete BBB 21: Fiuk ou Carla Diaz, quem merece escapar do paredão?

Carla Diaz e Fiuk são os primeiros brothers desta semana a caírem no oitavo paredão da temporada. A dupla decretou seu destino de ir parar na berlinda na manhã desta sexta-feira (19) por causa da prova do líder da edição, de resistência, e por enquanto está emparedada. No entanto, há chance de um deles se salvar, na prova bate e volta, na noite de domingo (21), que além da dupla também terá a presença do participante mais votado da casa. Mas por enquanto ficamos com um questionamento, se a prova bate e volta fosse hoje, apenas entre Carla e Fiuk, quem você gostaria de ver salvo da berlinda? Vote na enquete BBB 21 e diga pra gente quem dos dois merece escapar!

Enquete BBB 21

Qual dos dois você gostaria de ver se salvando da berlinda da semana, Carla ou Fiuk? Vote!

Carla ou Fiuk, quem deve se salvar? Carla

Fiuk Vote

Por que Carla e Fiuk estão no paredão?

A dupla foi a primeira a desistir da prova do líder desta semana. Como informado por Tiago Leifert antes do início da prova, a disputa seria realizada entre 6 duplas, sendo elas: Fiuk e Carla, Camilla de Lucas e João, Caio e Rodolffo, Viih Tube e Thaís, Sarah e Gilberto, e Pocah e Juliette. O apresentador disse que os dois primeiros a deixarem a competição pela liderança já estaria carimbando uma passagem para a berlinda da semana. Vote na enquete BBB 21.

Fiuk não aguentou segurar o xixi, o brother disse que já estava com dores: “minha bexiga está estourando”. A sister então concordou em sair da prova e ambos foram eliminados, sendo assim, mandados para o paredão. Vote na enquete BBB 21 e diga quem merece se salvar.

Leia também: entenda como será o paredão desta semana

Prova bate e volta

Essa semana tem prova para alguém se salvar da berlinda! A disputa será realizada entre os dois eliminados da prova do líder, ou seja, Fiuk e Carla, e o participante mais votado da casa durante a formação de paredão. Um dos três escapará da berlinda e terá mais uma semana garantida no programa. Vote na enquete BBB 21 e nos diga quem você prefere entre Carla Diaz e Fiuk.

Veja também:

Veja que horas começa o reality hoje (19/3/2021)

Enquete: quem deve vencer a prova do líder hoje (18/03)?

Veja fotos da mansão luxuosa de Pocah no Rio de Janeiro