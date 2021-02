Juliette, Sarah e Gilberto tem ganhado cada vez mais popularidade entre o público do Big Brother Brasil. O trio já tem milhões de seguidores no Instagram e tem se destacado na temporada. Eles se tornaram até o famoso G-3, com direito a VT da própria edição mostrando a guerra do trio contra os “vilões” da temporada. Muitos já apontam que um dos três será o grande vencedor da vigésima primeira edição do programa e que a final será entre a paraibana, a brasiliense e o pernambucano. Você tem um favorito entre eles? Vote na enquete BBB 21 e conte para o Jornal DCI a sua opinião de quem deve ser o vencedor.

Enquete BBB 21

Enquete BBB 21: Gil, Sarah ou Juliette, quem merece ganhar? Gilberto

Sarah

Juliette Votar

Quem deve ganhar o reality?

Dia 25 de fevereiro a edição irá completar um mês no ar. Em quatro semanas muita coisa já rolou no programa e deu para conhecer todos os participantes. Entre mocinhos e vilões as narrativas do programa já ganharam vida e os favoritos ao prêmio já estão bem óbvios para alguns fãs do programa. E para você? Se a final do BBB 21 for entre Juliette, Sarah e Gilberto, quem você quer ver levando o grande prêmio? Vote na enquete BBB 21 e nos conte.

Sarah

A brasiliense já soma quase 7 milhões de seguidores no Instagram. A sister passou despercebida na primeira semana do reality, mas durante o primeiro jogo da discórdia da edição começou a ganhar protagonismo. Conhecida como a “espiã” do programa, Sarah tem conquistada novos fãs a cada semana. Será que a consultora de marketing merece ser a campeã? Vote na enquete BBB 21 do Jornal DCI.

Juliette – Enquete BBB 21

Juliette começou o jogo imunizada pelo público, mas depois acabou sendo bastante criticada por atitudes com Fiuk. No entanto, a sister deu a volta por cima, reconquistou o carinho do público e já tem 9,5 milhões de seguidores no Instagram. Depois de ser mal tratada e excluída por muitos brothers da casa, a paraibana mudou a postura no reality e começou a jogar mais.

Gilberto

O pernambucano é um dos participantes mais amados da edição. O brother tem chamado atenção desde a estreia do programa e já foi protagonista dos mais variados memes. No Instagram o participante tem 5,6 milhões de seguidores. Ele merece ganhar? Vote na enquete BBB 21.

