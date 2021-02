Enquete BBB 21: Karol Conka deve colocar quem para o paredão?

Mais um paredão à vista no Big Brother Brasil. Karol Conka ganhou a prova do líder na quinta-feira (11/02) e vai mandar alguém direto para a berlinda de domingo. Quem está na mira da semana? Participe da enquete BBB 21 e vote em no participante que você quer fora da casa.

Quem você acha que Karol Conka deve indicar quando chegar o momento? Vote abaixo na enquete

Enquete BBB 21: quem líder coloca no 3º paredão? Juliette

Lumena

Nego Di

Fiuk

Thais

Pocah

Rodolffo

Caio

Camilla

Gilberto

Sarah

Projota

João

Viih Votar

Enquete BBB 21

Nesta semana não haverá prova “bate e volta”, mas a novidade é que a formação do paredão terá um “Contra golpe”. O indicado pelo líder poderá escolher um confinado para a berlinda. A votação da casa ocorre normalmente. O paredão será no próximo domingo, dia 14 de fevereiro, a partir das 22h30.

As pessoas que correm o risco de ir para a berlinda são: Gilberto, Juliette, Sarah, Camilla de Luca e Viih Tube. Os cinco participantes já se desentenderam com a cantora e podem estar na mira dela.

Os que têm menos chance de ir para o paredão – por estarem no vip com a líder – são: Nego Di, Projota, Carla Diaz, Arthur e Lumena. Então vote na enquete BBB 21.

Como votar no paredão?

- PUBLICIDADE -

Para votar no paredão, o telespectador deve acessar o site do reality no Gshow e selecionar quem deseja eliminar. É necessário ter uma conta Globo, que pode ser criada gratuitamente usando um endereço de e-mail ou login do Facebook ou Google. O cadastramento precisa ser realizado apenas uma vez e vale para futuras.

Veja a programação:

Sexta-feira (12/2): prova do anjo e dia de festa;

Sábado (13/2): festa da semana

Domingo (14/2): lá vem paredão de novo.

Acompanhe o Big Brother Brasil vote na enquete BBB 21 no DCI.

BBB21: saiba como enviar um áudio para o CAT BBB