Um dos nomes mais citados da edição, Karol Conká continua sendo assunto mesmo após sua eliminação do Big Brother Brasil. Após deixar o reality show, a cantora tem passado por uma sabatina nos programas da Rede Globo e tem falado sobre sua trajetória no programa, além dos erros que cometeu no confinamento. A ex-sister recebeu muitas críticas enquanto estava no Big Brother, você acha que ela deve ser “descancelada”? Conte pra gente na enquete BBB 21 do Jornal DCI.

Enquete BBB 21

Enquete BBB 21: Karol Conká merece ser descancelada?

Não Votar

Karol Conká merece perdão?

Karol foi acusada de muitas coisas no programa: assédio, abuso psicológico, xenofobia, crueldade, tortura psicológica, trapaça, entre outras polêmicas. Agora que está aqui fora e tem assistido aos vídeos dos seus momentos no programa, a dona do hit “Tombei” tem falado que está envergonhada de sua postura no programa. A ex-sister falou que pretende buscar ajuda e fazer terapia agora que deixou o reality show da TV Globo.

Depois de tantas polêmicas e críticas da maior parte do público do programa, que a eliminou do Big Brother com 99,17% dos votos, um novo recorde de rejeição, Karol Conká tem tentado limpar sua imagem e recuperar a carreira. Você acha que a cantora deve ser perdoada? Vote na enquete BBB 21.

Karol ganhou seguidores depois que foi eliminada

Se você ainda estiver em dúvida se deve votar sim ou não na nossa enquete BBB 21, tem gente que já decidiu pelo “descancelamento” de Karol Conká. Um dia após deixar o Big Brother, na noite de terça-feira (23), a cantora já tinha ganhado cerca de 200 mil novos seguidores no Instagram. Atualmente, até este sábado (27), Karol já conta com 1,5 milhão de seguidores, isso soma mais de 300 mil novos fãs na rede social desde sua eliminação.

Depois de perder contratos, patrocínios e milhares de seguidores no Instagram, por conta das polêmicas no programa, esse ganho é bastante significativo para a dona do hit “Tombei”. Vote na enquete BBB 21.

