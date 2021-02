Enquete BBB 21: Lumena, Rodolffo ou Fiuk, quem deve sair?

Lumena, Rodolffo e Fiuk já estão no paredão de domingo. A berlinda começa com cinco pessoas, mas o paredão será triplo. Para isso, ainda há a indicação do líder, o mais votado pela casa e a prova bate e volta. Mas entre os três já emparedados, quem deve sair? Vote na enquete BBB 21:

BBB21 Big Fone

O Big Fone tocou na noite de sábado no programa e, como Tiago Leifert já havia combinado com o público, o participante que atendesse o chamado teria que mandar 3 pessoas ao paredão. Carla Diaz foi mais rápida e conseguiu atender a ligação. A atriz foi até a despensa, pegou três pulseiras vermelhas e entregou a Fiuk, Lumena e Rodolffo.

Os três participantes já estiveram na berlinda antes. Lumena era um dos nomes mais cotados pelo líder João Luiz.

O Líder vai indicar, a casa vai votar, o mais votado vai jogar a Bate e Volta. Aí o indicado do Líder olha para aqueles três que foram indicados pelo Big Fone e salva um.

Enquete BBB 21 – Veja a programação:

Domingo (28/2): lá vem paredão;

Segunda-feira (1/3): jogo da discórdia;

Terça-feira (2/3): dia de eliminação no Big Brother Brasil;

Quinta-feira (4/3): Escolha do novo líder;

Sexta-feira (5/3): prova do anjo;

Sábado (6/3): dia de festa.

A votação da enquete BBB21 pelo gshow começa no domingo, dia 28. Para participar, é preciso ter uma conta Globo. O cadastro é simples e gratuito, e também pode ser feito com a sua conta do Facebook ou do Google. O cadastramento precisa ser realizado apenas uma vez e vale para futuras votações. Sua conexão à internet deve estar boa para garantir a conclusão do voto;

