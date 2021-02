Enquete BBB 21: prévia indica recorde de rejeição; veja

Karol Conká deve ser eliminada do BBB21 hoje, segundo levantamento da enquete BBB 21 do jornal DCI. Sem caráter científico ou influência sobre o resultado do programa, a enquete mostrava nesta tarde a cantora com 96,64% das intenções de voto, contra 2,64% de Arthur e 0,69% de Gilberto.

BBB21: web faz bolão sobre porcentagem de eliminação de Karol

O paredão foi formado no domingo, e caminha bater o recorde de votação e rejeição. Karol Conká se tornou a vilã da edição e reuniu polêmicas não só dentro da casa, naturalmente, é a favorita a sair do BBB21. Arthur não está entre os favoritos ao prêmio, mas tem poucas chances de ser eliminado agora. Já Gilberto é considerado um dos brothers mais fortes em relação a torcida e tem oportunidade de chegar na final.

Como ver a porcentagem de votos

A votação da enquete BBB 21 do DCI serve como um termômetro para o público, já que não é possível acompanhar a porcentagem de votos em tempo real na plataforma do Gshow.

O Big Brother Brasil desta terça-feira começa após “A Força do Querer”. Conforme a programação da TV Globo, a edição começa às 22h55 – horário de Brasília.

O quarto paredão do Big Brother Brasil apresenta:

Karol Conká

Arthur

Gilberto

- PUBLICIDADE -

O primeiro paredão do BBB 21 foi disputado entre Rodolffo, Sarah e Kerline, que acabou levando a pior ao receber 83.5% dos votos do público.

O segundo eliminado foi Arcrebiano. O participante deixou a casa com 64,89% dos votos. Gilberto teve 1,88% dos votos e Juliette, 33,23%.

No terceiro paredão, Nego Di recebeu 98,76% dos votos – recorde rejeição. Sarah e Fiuk receberam 0,37 e 0,87% das intenções, respectivamente.

Enquete BBB 21: Karol, Arthur ou Gil, quem deve sair?

Enquete BBB 21:quem deve ser eliminado no quarto paredão? Karol Conká

Gilberto

Arthur Votar

BBB 21: perfil contra Karol já tem mais seguidores que o oficial

Acompanhe o resultado da enquete BBB 21 no DCI.