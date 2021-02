Enquete BBB 21: Projota e Arthur devem indicar quem ao paredão?

O Big Brother Brasil tem um novo líder! Projota e Arthur ganharam a prova de quinta-feira, dia 4, e, além da imunidade por uma semana, um dele terá direito a indicar um participante ao paredão. Quem você quer na próxima berlinda? Vote na enquete do BBB 21.

Carla Diaz – Enquete BBB 21

A atriz Carla Diaz, de 30 anos, já participou de “O Clone”, “Laços de Família”. Em 2020, a artista interpretou Suzane Von Richthofen em “A Menina que Matou os Pais”.

Karol Conka

A cantora é dona de hits como “Tombei”. Ela é curitibana e tem 34 anos. A rapper é uma das mais polêmicas da edição,

Caio

Caio, de 32 anos, é morador da cidade de Anápolis e vai todos os dias para fazenda, onde tem plantação de soja e de milho. Ele tem duas filhas: Alice, de 6 anos, de um relacionamento anterior, e Manuella, de 10 meses.

Camilla de Lucas – Enquete BBB 21

A youtuber Camilla de Lucas tem 25 anos e é carioca. A jovem encantou os fãs ao publicar um vídeo da reação do pai ao ser presentado com um carro, e também já foi elogiada por Regina Casé.

João Luiz

João Luiz, professor de Geografia. Ele tem 24 anos e é morador de Minas Gerais. Instagram: @joaolpedrosa

Arcrebiano – Enquete BBB 21

Arcrebiano, de 29 anos, é modelo e educador físico, de 29 anos. Ele é de Vila Velha, no Espírito Santo. Segundo ele, o nome diferentão é resultado de um erro na hora do registro de nascimento.

Nego Di

Nego Di, do BBB 21, é um humorista de Stand Up Comedy, Whatsapper (pioneiro criador de conteúdo em áudio para WhatsApp), Youtuber, Digital Influencer e integrante do programa Pretinho Básico (Rádio Atlântida).

Juliette – Enquete BBB 21

Juliette, de 31 anos, é advogada e maquiadora. A jovem é de Campina Grande, Paraíba.

Lucas Penteado

Lucas Penteados, 24 anos, é ator e se tornou alvo de diversas brigas dentro do reality.

Rodolffo

O cantor sertanejo Rodolffo Matthaus, é integrante da dupla Israel e Rodolffo – e ex marido da influenciadora Rafa Kalimann.

Lumena

A psicóloga e DJ Lumena tem 29 anos e é de Salvador. Além de atuar como roteirista, ela também é DJ de pagodão baiano.

Viih Tube

Vitória Moraes, a Viih Tube, tem 20 anos e é de Sorocaba, São Paulo. A jovem já se envolveu em algumas polêmicas, mas tem mais de 10 milhões de inscritos no seu canal do YouTube.

Gilberto – Enquete BBB 21

Doutorando em Economia, Gilberto é nordestino e um dos mais animados da casa.

Pocah

Pocah (Viviane de Queiroz Pereira ) é funkeira e tem 26 anos. Recentemente, a atriz Vera Fischer revelou que a mãe da cantora Pocah foi babá do seu filho caçula, Gabriel, hoje com 28 anos.

Fiuk

Filipe Kartalian Ayrosa Galvão, mais conhecido como Fiuk, também está na mira. O ator é filho de Fabio Junior e irmão de Cleo Pires. O galã já namorou Sophia Abrahão e Manu Gavassi.

Thais

A goiana Thais, de 27 anos, é formada em Odontologia, é também modelo, DJ e produtora. Ela já ficou com o Fiuk.

Sarah

Sarah nasceu em Brasília, no Distrito Federal, e tem 29 anos. Ela já passou por um paredão.