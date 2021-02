A nova temporada do Big Brother Brasil começou há menos de um mês, mas já tem alguns casais se formando. O romance está no ar para alguns, mas para outros ainda parece algo temporário, quem você acha que devia investir no relacionamento e criar um namoro no reality? Você tem algum casal favorito que gostaria continuar vendo no programa? Vote na enquete BBB 21.

Enquete BBB 21

Enquete BBB 21: qual casal deve engatar um relacionamento? Fiuk e Thais

Karol Conka e Arcrebiano

Carla Diaz e Arthur Votar

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Thaís e Fiuk

Na terceira festa do confinamento, Fiuk e Thaís, que já estavam flertando há um tempo, dançaram e acabaram se beijando, o primeiro beijo da edição.

No entanto, o filho de Fábio Júnior afirmou em papo com os brothers que não tem interesse em engatar um relacionamento sério com Thaís durante o reality show. Será que Fiuk continuará com este pensamento ou mudará de ideia? O que você gostaria de ver acontecendo? Vote na enquete BBB 21.

Leia também: beijo em Fiuk, meme e comparações; veja quem é Thaís

Karol Conká e Arcrebiano

Depois de muitas investidas da cantora, Arcrebiano cedeu e a dupla acabou se beijando durante a mesma festa que rendeu o aguardado beijo de Thaís e Fiuk. Depois da ficada na festa, a cantora e o modelo trocaram carícias e beijos embaixo do edredom. Vote na enquete BBB 21.

Leia também: Karol Conká é acusada de assédio em festa; veja vídeo

Carla e Arthur – Enquete BBB 21

Arthur estava interessado em Thaís desde os primeiros dias do programa e até flechou a goiana no aplicativo de paquera da edição, no entanto, quando viu que a dentista estava prestes a ficar com Fiuk, o instrutor de Crossfit desistiu. Agora ele tem um novo interesse na casa, como revelou em um papo com Projota: Carla Diaz.

Nada rolou entre a dupla ainda e Carla comentou com Karol Conká e Camilla de Lucas que não tem interesse em se envolver com Arthur, mas como as coisas mudam muito rápido no confinamento, quem sabe não pode rolar algo entre eles em breve. Você quer ver isso acontecendo e indo para frente? Vote enquete BBB 21.

Veja também:

Enquete BBB 21: quem deve ganhar o líder hoje?

Veja tudo o que vai acontecer no programa até domingo

Indireta, desistência e edredom: veja como foi o pós festa

Ministério Público do RJ recebe 23 comunicações sobre Conká