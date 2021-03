Enquete BBB 21: quem deve ir para o paredão desta semana?

Neste domingo (28), a partir das 22h40, será formado o novo paredão da edição. Quatro brothers serão emparedados, mas um conseguirá escapar na prova bate e volta. Quem você quer ver indo embora do reality show? Vote na enquete BBB 21 e confira como será a formação de berlinda desta semana, que terá uma dinâmica diferenciada.

Vote na enquete e nos conte quem você quer emparedado na formação de berlinda desta semana.

Como será a formação de paredão?

Quatro brothers serão emparedados, o primeiro será mandado direto para a berlinda pelas mãos do líder da semana. O segundo será o mais votado da casa, o terceiro e quarto serão emparedados por conta de contra golpes. Tanto o indicado do líder quanto o mais votado da casa terão o direito de poder puxar alguém para a berlinda. Vote na enquete BBB 21.

A dinâmica na casa será diferente nesta semana: a votação será aberta. O primeiro participante a votar após o líder será quem estiver com a pulseira branca, decorrente do big fone, que irá tocar no sábado (27). Quem atender ao telefone terá que escolher alguém para ficar com a pulseira, mas apenas o público sabe sobre este poder, os confinados só descobrirão a vantagem de quem receber a pulseira branca durante a formação de paredão. Vote na enquete BBB 21.

Leia também – Big Fone: veja que horas vai tocar o telefone amanhã (27)

Líder da semana

Arthur foi o sortudo que levou a liderança da semana, além de R$ 10 mil em dinheiro e mais R$ 2 mil em produtos da marca patrocinadora da prova. A disputa foi de habilidade e contou com duas rodadas mais uma final. Arthur se classificou na primeira rodada ao lado de Thaís e Gilberto. A final foi entre o trio e os classificados da segunda rodada: Fiuk, Rodolffo e Camilla de Lucas.

O instrutor de crossfit quase perdeu para Fiuk, que estava empatado com o brother, mas acabou levando a melhor. Na disputa, os participantes precisavam usar as mãos para tirar uma bolinha de uma caixa com grade. Vote na enquete BBB 21 e opine sobre quem deve ir para o paredão da semana.

