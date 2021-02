Enquete BBB 21: quem deve ser o novo líder do Big Brother?

Nesta quinta-feira (11), os participantes da edição competirão novamente pelo cargo de líder da semana. Até o momento a temporada contou com duas lideranças, a de Nego Di e Arthur. Quem será o próximo? O apresentador Tiago Leifert ainda não soltou nenhum comentário sobre como será a disputa, só informou a quantidade de brothers que o atual líder poderá vetar da prova. Quem deve ser o novo líder? Vote na enquete BBB 21 e conte para gente de quem é a sua torcida!

Enquete BBB 21

Vote no seu participante favorito a ser o novo líder da temporada do reality show da Globo.

Enquete BBB 21: quem deve ser o 3º líder do Big Brother? Gilberto

Sarah

Juliette

Viih Tube

Camilla de Lucas

João Luiz

Nego Di

Arthur

Projota

Karol Conka

Lumena

Roldolffo

Caio

Fiuk

Thais

Pocah

Carla Diaz Votar

Vai ter veto do líder?

Sim, como anunciado por Tiago Leifert na semana passada, Arthur terá direito a vetar dois colegas da prova do líder. Em conversa com Projota e Nego Di, Arthur falou sobre a possibilidade do veto e pelo andar do papo é provável que Sarah e Gilberto, que já quase ganharam a liderança duas vezes, fiquem de fora da disputa. Vote na enquete BBB 21.

Quem você quer ver com a liderança?

As duas primeiras provas do líder da edição foram de resistência, então é provável que a disputa desta semana seja algo diferente, mas ainda não foi divulgado pela produção ou o apresentador do programa como funcionará a prova.

Karol Conká – Enquete BBB 21

Considerada vilã da temporada, a cantora de 34 anos tem vários aliados no jogo e até agora só esteve no grupo vip, será que ela vai ganhar a prova desta semana?

Arthur

Vencedor da prova do líder da semana passada ao lado de Projota, o brother ficou com a liderança e Projota um prêmio especial. Você quer vê-lo como líder de novo? Vote na enquete BBB 21.

Caio

O fazendeiro ainda não venceu nenhuma disputa da edição. Vote na enquete BBB 21.

Carla Diaz

A atriz de Chiquititas e O Clone já ganhou uma disputa na temporada, a segunda prova do anjo. Quer ver ela como líder?

Camilla de Lucas

A influenciadora digital faz sucesso na internet com vídeos de humor e dicas de beleza.

João Luiz

João é professor de geografia, tem 24 anos e já chegou no reality “cancelado” pelo Twitter.

Enquete BBB 21 – Pocah

Conhecida pelos memes em que está dormindo, a cantora quase conquistou a segunda prova do anjo da edição, mas ainda não venceu nenhuma disputa.

Nego Di

Bom de prova, Nego Di já venceu duas disputas no reality show. Ao lado de Lucas Penteado, que desistiu do programa, o humorista venceu a primeira prova da temporada, de imunidade, e a primeira disputa pela liderança. Quer ver ele como líder de novo? Vote na enquete BBB 21 e nos conte.

Juliette

A sister acabou de voltar de um paredão, quer ver a paraibana como líder? Vote na enquete BBB 21 e conte para gente.

Rodolffo

O sertanejo já venceu uma prova no programa, a primeira disputa pelo anjo.

Lumena – Enquete BBB 21

A psicóloga já chegou no reality imunizada pelo público e ainda não ganhou nenhuma disputa.

Viih Tube

Você quer que a youtuber seja a nova líder da casa? Vote na enquete BBB 21.

Gilberto – Enquete BBB 21

O brother já ficou no quase três vezes, Gilberto quase ganhou a prova de imunidade, a segunda prova pela liderança e a primeira prova do anjo da temporada. Será que agora vai?

Projota

O brother ganhou a segunda prova do líder do BBB 21, mas ficou com um prêmio especial e cedeu a liderança para Arthur.

Fiuk

Fiuk deve ser o novo líder da temporada? Vote na enquete BBB 21 e conte para o DCI a sua opinião.

Enquete BBB 21 – Sarah

Sarah já quase venceu duas provas do confinamento, a primeira disputa por imunidade e a segunda prova do líder da edição, ambas ao lado de Gilberto.

