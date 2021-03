Enquete BBB 21: quem deve ser o próximo líder do reality?

O Big Brother Brasil segue agitado 52 dias depois da estreia, que ocorreu em 25 de janeiro. Apresentado por Tiago Leifert na Globo, o BBB21 nesta quinta-feira (18) terá um novo líder que vai poder indicar um concorrente ao paredão, ganhará uma festa exclusiva e imunidade. Mas, afinal, quem deve ser o próximo líder? Vote na Enquete BBB 21.

Enquete BBB 21

Arthur

O instrutor de crossfit se tornou o principal vilão da temporada desde que Projota foi eliminado do BBB21. Na casa mais vigiada do Brasil, engatou um relacionamento com a atriz Carla Diaz, mas ultimamente tem demonstrado não amar a sister na mesma intensidade com que ela o ama, o que lhe rendeu inúmeras críticas nas redes sociais. Arthur também tem Fiuk como rival número um no jogo. É reciproco.

Qual casal deve engatar um relacionamento?

Caio

Amigo de Rodolffo, o fazendeiro foi indicado ao paredão falso da semana passada por Carla Diaz, com quem tretou no jogo da discórdia. O brother e a sister se acertaram desde quando ela retornou do quarto secreto, mas o desconforto ainda continua. Recentemente, Caio discutiu com Rodolffo, e a relação dos bastiões anda por um fio.

Camilla de Lucas

A sister tem se mostrado uma participante cautelosa, mas não esconde sua opinião em edições do jogo da discórdia. Na casa, Camilla tem Caio como inimigo e diz não entender o jogo do fazendeiro que sempre vota nela no confessionário. Ela, por sua vez, tem devolvido a gentiliza.

Carla Diaz

Na última semana ganhou destaque após ter sido indicada ao paredão falso por Rodolffo, então líder. Carla venceu a votação e passou quase 48 horas confinada em um quarto secreto acompanhando a tudo o que acontecia na casa mais vigiada do Brasil. Ela ganhou o poder de vetar a decisão do anjo. No seu retorno, decepcionou o público ao pedir Arthur em namoro. Vote na Enquete BBB 21.

Fiuk – Enquete BBB 21

O filho de Fábio Jr. se tornou líder na semana passada e indicou Projota, último eliminado, ao paredão. Na casa mais vigiada do Brasil, Fiuk tem se aproximado de Sarah e Gilberto, formando o novo G3 do Big Brother Brasil. Juliette fazia parte do trio, mas se desligou após descobri falsidades dos ex-amigos.

Gilberto

Tido pelos participantes do BBB21 como o protagonista da edição, Gil foi uma das pessoas que criticaram Carla enquanto ela estava no quarto secreto após vencer o paredão falso. Na volta da sister, o economista pediu desculpas e chorou temendo ser cancelado pelo público.

João Luiz

João Luiz já foi líder da vigésima primeira edição do Big Brother Brasil e protagonizou com Projota uma das brigas mais acaloradas da edição. No geral, João tem feito um jogo tímido e demonstrado ranço por Pocah, a quem votou no confessionário na última formação de paredão.

Juliette

A sister é a participante que mais ganhou seguidores nas redes sociais, desbancando famosos e anônimos. No jogo, Juliette se desligou do G3 e protagonizou barraco com Gilberto e Sarah. A sister também se aproximou de Carla Diaz após volta da atriz do quarto secreto.

Pocah – Enquete BBB 21

A funkeira venceu seu primeiro paredão na noite desta terça-feira (16). Ela disputou a berlinda contra Thaís e Projota, que acabou sendo eliminado do jogo. Pocah já discutiu com Gilberto e com João Luiz.

Rodolffo

O cantor sertanejo tem contado com a sorte a seu favor no reality show. Rodolffo já foi imune pelo menos três vezes e escapou de um paredão após vencer prova bate e volta. Ele já encarou a votação do público no primeiro paredão da temporada.

Sarah– Enquete BBB 21

A sister começou a temporada do reality show sendo a favorita do público por conta da sua leitura de jogo certeira e modo espiã para descobrir as jogadas dos concorrentes. Desde que assumiu gostar do presidente Jair Bolsonaro há duas semanas atrás, passou a perder público.

Thaís

A cirurgiã-dentista venceu o seu primeiro paredão do Big Brother, mas para a casa e pelo público tem sido considerada uma planta. Durante o jogo da discórdia na última segunda, Thaís não se colocou como protagonista e explicou que reconhece que não se envolveu em discussões na casa.

Viih Tube – Enquete BBB 21

A youtube esteve no centro das atenções na última semana após ter detonado Carla Diaz enquanto a atriz estava no quarto secreto assistindo tudo. Na volta da concorrente, Viih Tube pediu desculpas aos prantos e adotou uma nova postura no reality show.

