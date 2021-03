Enquete BBB 21: quem deve vencer a prova do líder hoje (25/03)?

Que horas é a prova do líder?

A disputa pela liderança no programa ao vivo de hoje, quinta-feira, 25 de março, está marcada para começar às 22h45, depois da transmissão da novela Amor de Mãe. De acordo com o cronograma oficial da TV Globo, o programa desta quinta terá cerca de 55 minutos de duração e contará com o resumo da festa do líder Gilberto, a prova do líder da semana e os principais momentos do dia. Vote na enquete BBB21!

O programa apresentado por Tiago Leifert revelará hoje como será a formação de paredão desta semana, quantos irão para a berlinda, se haverá prova bate e volta e os demais detalhes da dinâmica. Quem deve vencer a nova prova? Vote na enquete BBB 21 do Jornal DCI.

Como assistir a prova do líder?

Você não sabe como assistir a disputa do líder ao vivo? A gente te explica: você tem algumas formas disponíveis, é só escolher a sua favorita. Vote no seu participante favorito na enquete BBB 21.