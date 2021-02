Enquete BBB 21: quem é o seu favorito até agora?

A nova edição do Big Brother Brasil está em sua terceira semana e já deu para conhecer muito bem os participantes da temporada. Alguns são considerados mocinhos e outros vilões, todos com suas respectivas narrativas em andamento no programa, dos 20 anunciados do elenco, 17 ainda estão no páreo pelo R$ 1,5 milhão e lutam para permanecer no confinamento. Nesta quinta (11) alguém se tornará o novo líder e na próxima terça (16) mais alguém vai se despedir do reality. Você já tem um favorito? Vote na enquete BBB 21 e conte para o Jornal DCI quem te conquistou até agora.

No total 20 participantes foram anunciados para a nova temporada do Big Brother Brasil, até o momento 2 foram eliminados, Kerline e Arcrebiano, e um desistiu, Lucas. Com apenas três semanas no ar e ainda 17 competidores, muito jogo ainda vai rolar no programa. Vote na enquete BBB 21 do DCI.

Karol Conká – Enquete BBB 21

Considerada vilã da temporada, a cantora de 34 anos ainda tem vários aliados na casa, assim como inimigos. Ela é sua favorita até agora?

Arthur

Vencedor da segunda prova do líder da temporada, ao lado de Projota, que não ficou com a liderança e sim um prêmio especial, o brother começou um affair com Carla Diaz. Vote na enquete BBB 21.

Caio

O fazendeiro já foi protagonista de vários momentos da edição e cultivou uma grande amizade com Rodolffo, que já era seu ídolo antes do programa. Vote na enquete BBB 21.

Carla Diaz

A atriz de Chiquititas e O Clone já ganhou uma disputa na temporada, a segunda prova do anjo da edição, e esteve envolvida em uma confusão com Karol Conká.

Camilla de Lucas

A influenciadora digital faz sucesso na internet com vídeos de humor e dicas de beleza, no confinamento ainda não se mostrou uma grande jogadora.

João Luiz

João é professor de geografia, tem 24 anos e já chegou no reality “cancelado” pelo Twitter após ter vários tweets com críticas à divas pop divulgados.

Enquete BBB 21 – Pocah

Conhecida pelos memes em que está dormindo, a cantora quase conquistou a segunda prova do anjo da edição, mas ainda não venceu nenhuma disputa.

Nego Di

Bom de prova, Nego Di já venceu duas disputas no reality show. Ao lado de Lucas Penteado, que não está mais no programa, o humorista venceu a primeira prova da temporada, de imunidade, e a primeira disputa pela liderança. Vote na enquete BBB 21 e nos conte o que acha do humorista.

Juliette

Juliette é do grupo dos anônimos, mas não é mais desconhecida. A sister protagonizou diversos momentos no reality e já tem mais de 7 milhões de seguidores no Instagram. Vote na enquete BBB 21 e conte para gente.

Rodolffo

Além de ser conhecido por fazer parte da dupla Israel e Rodolffo, o cantor também é lembrado pelo casamento que teve com Rafa Kalimann.

Lumena

A psicóloga já chegou no reality imunizada pelo público. Ela é sua favorita? Vote na enquete BBB 21.

Viih Tube – Enquete BBB 21

Viih Tube já entrou “cancelada” no reality devido a uma atitude que teve anos atrás com seu gato, entre odiada e amada, ela tem haters e admiradores como participante do reality.

Gilberto – Enquete BBB 21

Além de protagonizar diversos momentos do confinamento, o brother já ficou no quase três vezes, Gilberto quase ganhou a prova de imunidade, a segunda prova pela liderança e a primeira prova do anjo da temporada. Será que agora vai? Hoje (11) tem prova do líder.

Projota – Enquete BBB 21

O brother ganhou a segunda prova do líder do BBB 21, mas ficou com um prêmio especial e cedeu a liderança para Arthur. Na casa tem aliança com Karol Conká, Nego Di, Lumena e Arthur.

Fiuk já foi alvo de diversos memes do público do reality show. Vote na enquete BBB 21 e conte para o DCI a sua opinião.

Enquete BBB 21 – Sarah

Sarah já quase venceu duas provas do confinamento, a primeira disputa por imunidade e a segunda prova do líder da edição, ambas ao lado de Gilberto. A participante também é conhecida como “espiã” da temporada nas redes sociais.

