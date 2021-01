Enquete BBB 21: quem o líder Nego Di deve indicar ao paredão?

Nego Di desbancou seus adversários e se tornou o primeiro líder do BBB21 na noite de quinta-feira (28). Como manda o figurino, no próximo domingo (31) o manda-chuva terá que indicar um concorrente ao paredão (zona de risco para a eliminação do reality show). Enquete BBB 21: quem o líder deve indicar ao paredão?

Enquete BBB 21

Enquete BBB 21

Como será formado o primeiro paredão?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Após o anjo ser definido nesta sexta-feira (29) e o big fone tocar no sábado (30), os brothers e sisters vão encarar a primeira formação de paredão do BBB21 neste domingo (31). Na dinâmica, o anjo vai imunizar um participante e logo depois o líder vai ter o seu momento ‘voto de minerva’ mandando um concorrente direto para a zona de risco do reality show.

Tiago Leifert, apresentador da atração, explicou na edição ao vivo desta quinta-feira (28) ao público que o primeiro emparedado será definido no sábado pelo big fone. Na dinâmica, o telefone vai tocar três vezes. Sendo que na primeira quem atender terá que mandar três participantes ao paredão. Já na segunda chamada, o BBB que atender terá que salvar um dos três indicados do paredão. Na terceira e última chamada, quem atender vai salvar mais um, definindo, assim, o primeiro indicado.

Na sequência após a indicação do líder, os sexteto imune (Viih Tube, Lumena, Fiuk, Arthur, Projota e Juliette) vão definir o terceiro emparedado. Na sequência, Tiago vai pedir para que os participantes, por vez, se dirijam ao confessionário e justifiquem o voto. O mais votado estará no paredão.

Ainda na edição de domingo, vai acontecer a prova bate-e-volta. Todos os emparedados, menos o indicado do líder, terão direito a fazer a atividade. Quem vencer vai se salvar da berlinda e da votação do público. Não esqueça de votar na Enquete BBB 21.

Enquete BBB 21 | Como votar para eliminar?

Para votar nos pareões do BBB21 é necessário fazer um cadastro no site oficial do programa no Gshow. Em seguida, será preciso escolher a opção que deseja eliminar e validar a verificação de segurança chamada captcha (com figurinhas ou palavras para validar e confirmar o voto). O sistema é uma das medidas adotadas pela equipe de segurança da Globo para barrar ataques e comportamentos de robôs.

Já votou na enquete BBB 21? Veja também: