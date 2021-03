Enquete BBB 21: quem sai no paredão falso?

A berlinda foi formada na noite de domingo e Carla, João, Arthur e Caio estão no paredão falso. Agora, cabe ao público escolher qual participante será eliminado e ir direto a um quarto secreto. Vote na enquete BBB 21 quem sai na eliminação fake do BBB21.

Enquete BBB 21 quem sai?

Enquete BBB 21: quem deve 'sair' no paredão falso? Carla

João

Arthur

Caio Votar

Quem está no paredão falso: Carla, João, Arthur e Caio

Primeiramente, o Anjo Arthur imunizou Projota.

Já o Líder Rodolffo indicou Carla Diaz e João ao paredão falso, sendo uma da Xepa e outro do VIP

O mais votado pela casa foi Arthur

Carla Diaz e João contragolpearam Caio e Pocah para a berlinda

Por fim, na pova Bate e volta Pocah conseguiu se salvar

Paredão falso é quádruplo formado e formado por Carla Diaz, João, Arthur e Caio.

Depois da bagunça no jogo, a decisão do Paredão Falso será na terça, 9/3. O eliminado vai para o quarto secreto também ganhará o poder de veto do anjo – ele pode ser usado 1 vez nas próximas duas semanas.

Outra novidade é que o participante do quarto secreto não terá acesso ao áudio dos participantes o tempo todo. Será preciso fazer uma espécie de pagamento do momento que quiser saber detalhes.

O segundo e terceiro menos votados ganham o direito de participar da prova do líder do dia 11/3. Por fim, o quarto menos votado ganha voto com peso dois por 2 semanas.

No último paredão, Lumena foi a eliminada. A baiana teve 61,31%, contra 37,07% de Projota e 1,62% de Arthur.

Acompanhe o Big Brother Brasil vote na enquete BBB 21 quem sai do DCI.