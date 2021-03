Enquete BBB 21: Rodolffo, Fiuk ou Carla, quem deve sair?

Rodolffo, Fiuk e Carla estão no paredão do BBB21 e vão precisar da ajuda do público para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas entre os três já emparedados, quem deve sair na terça-feira? Vote na enquete BBB 21:

Quem está no paredão?

Rodolffo: o sertanejo foi indicado ao paredão pelo líder Gilberto e por isso não teve direito a participar da prova “Bate e Volta”. O cantor não esperava a indicação, inclusive, foi escolhido por Gil para ir para o vip, como forma de retribuição por já ter sido levado a área mais privilegiada da cozinha.

Carla: a atriz foi parar no paredão após desistir da prova do líder. Uma das regras da dinâmica, acordada com o público, era de que a primeira dupla eliminada estaria na berlinda. Nas últimas semana, o jogo da atriz foi agitado, com direito a paredão falso e uma longa “DR” com o affair Arthur.

Fiuk: assim como Carla, o filho de Fábio Junior desistiu da prova do líder e foi parar no paredão. Nessa semana, ele não estava na mira da casa.

Caio: o fazendeiro recebeu 4 votos no confessionário, assim como Juliette. O líder Gilberto desempatou e mandou o amigo de Rodolffo para a berlinda. A decisão foi emocionante.

A votação da enquete BBB21 pela votação no gshow começa no domingo, dia 14. Para participar, é preciso ter uma conta Globo. O cadastro é simples e gratuito, e também pode ser feito com a sua conta do Facebook ou do Google. O cadastramento precisa ser realizado apenas uma vez e vale para futuras votações.

Veja a programação:

Segunda-feira (22/3): jogo da discórdia;

Terça-feira (23/3): dia de eliminação no Big Brother Brasil;

Quarta-feira (24/4): festa do líder

Quinta-feira (25/3): Escolha do novo líder;

Sexta-feira (26/3): prova do anjo;

Sábado (27/3): dia de festa;

Domingo (28/3): lá vem paredão.

Acompanhe o Big Brother Brasil vote na enquete BBB 21 no DCI.