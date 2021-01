A nova temporada do Big Brother Brasil começou no dia 25 de janeiro e já está bombando. Com polêmicas, brigas, provas e festas, o programa já ganhou muitos acontecimentos marcantes e tem sido alvo de discussão. Se o paredão da semana fosse entre dois participantes que tem colecionado críticas nos últimos dias, Fiuk e Karol Conká, quem deveria ser o eliminado? Vote na enquete BBB.

Apesar de começarem a temporada com favoritismo, já que foram imunizados pelo público antes mesmo do início do programa, Fiuk e Lumena tem sofrido críticas nas redes sociais por atitudes recentes na casa e algumas confusões em que se envolveram no BBB. Karol Conká não começou o reality imunizada, mas tinha grande apelo do público, agora a cantora tem sido duramente criticada por ser acusada de xenofobia e sugerir o isolamento de Lucas na casa. Em qual dos dois você votaria para dizer tchau ao confinamento?

Enquete BBB: no duelo entre Fiuk e Karol Conka, quem deve sair? Fiuk

Karol Conká Votar

Enquete BBB – Quem deveria ser eliminado?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Neste domingo (31) será realizado a primeira formação de paredão da edição, Fiuk, Lumena, Projota, Viih Tube, Arthur e Juliette estão imunes por terem sido os mais votados pelo público antes do início do programa. Nego Di está imune, já que é o líder da semana, e Lucas também tem imunidade, pois venceu a primeira prova da edição.

Sarah já está na berlinda da semana, a sister foi parar no paredão por causa de João Luiz, que atendeu o Big Fone na tarde de sábado (30). Na noite de votação, mais 3 participantes irão para a berlinda e alguém será salvo por conta da Prova Bate e Volta.

Se Fiuk e Lumena não estivessem imunes e acabassem na berlinda ao lado de Karol Conká, em quem você votaria para sair do programa? Vote na enquete BBB.

Fiuk

O filho de Fábio Júnior já arrumou confusão, apesar de começar o programa fazendo várias amizades, o ator acabou brigando com os colegas durante uma reunião para decidir as compras da xepa. O cantor também foi criticado pela forma que falou com Juliette em uma conversa na casa. Vote na enquete BBB.

Leia também: que horas toca o despertador do programa? Veja como funciona

Karol Conká – Enquete BBB

A cantora foi criticada após soltar comentários sobre Juliette e não deixar de falar da paraibana. Além de comentar bastante sobre a advogada, a cantora sugeriu o isolamento de Lucas após as confusões da festa de sábado, atitude que foi bastante criticada.

Veja também:

Resumo BBB21: veja dos destaques da madrugada (31/1)

Projota oferece pagar terapia a Lucas; Karol quer isolar brother