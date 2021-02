Enquete BBB21: com a saída de Kerline, quem deve ganhar?

A modelo e digital influencer Kerline foi a 1ª eliminada do BBB21; A integrante da pipoca (anônimos) disputava a permanência no reality show em paredão contra Sarah e Rodolffo. A sister parou na berlinda após ter sido indicada pelo líder da semana, Nego Di. Com a saída da sister, quem deve ganhar o reality show? Vote na enquete BBB21 e escolha o seu participante favorito ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

O modelo e educador físico tem 29 anos e é um dos integrantes da pipoca do Big Brother Brasil. Arcrebiano nasceu em Vila Velha, Espirito Santo e tem se mostrado um dos principais nomes do reality show da Globo. Em uma semana, Bill, como prefere ser chamado, foi indicado ao paredão duas vezes e conseguiu se salvar. Além disso, foi indicado ao castigo do mostro.

Arthur

O integrante da pipoca, de 26 anos, é instrutor de crossfit e mora em Conduru, no Espirito Santos. Em uma semana de BBB21, Arthur foi indicado ao castigo do monstro e demonstrou interesse amoroso na participante Thaís. Cheio de atitude, o loiro deu uma flechada na sister no aplicativo de paquera do reality show, mas ainda não deu match com a dentista.

Caio

O fazendeiro, de 32 anos, é de Anápolis, Goiás, e conseguiu ser o primeiro imunizado pelo anjo na temporada do BBB21. No confinamento, Caio se mostrou preocupado após colocar maquiagem e imitar mulheres trans e travestis e ser criticado por Lumena sobre a atitude ser negativa.

Camilla de Lucas

A digital influencer, de 26 anos, é de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e já protagonizou dois barracos no BBB21. O primeiro, a sister discutiu com Lucas Penteado após se sentir intimidada pelo mesmo. Já no segundo, Camilla trocou farpas com Arcrebiano durante o jogo da discórdia.

Carla Diaz – Enquete BBB21

De São Paulo, a atriz, de 30 anos é uma das participantes mais queridas do público do BBB21. Carla tem sido alvo de piadas frequentes por conta da sua altura e por não enxergar potenciais ‘inimigos’ no reality show.

Fiuk

O ator e cantor, de 30 anos, é de São Paulo, e tem causado polêmica no reality show por conta do tratamento à Juliette. A sister se mostrou interessada amorosamente no mesmo, mas não teve o retorno esperado. No reality show, o filho de Fábio Jr. também tem chamado a atenção do público por ter Carla Diaz como um potencial alvo.

Gilberto

O doutorando em Economia tem 29 anos e é de Jaboatão, Pernambuco. No reality show, Gilberto tem se mostrado um dos participantes mais simpáticos e extrovertidos. O integrante da pipoca quase se tornou imune após ser o penúltimo a desistir da prova de imunidade na estreia do BBB21.

João Luiz

O professor de geografia, de 24 anos, é de Santos Dumont, Minas Gerais, e já protagonizou uma discussão acalorada com Lucas Penteado por causa da divisão de camas.

Juliette – Enquete BBB21

A maquiadora e advogada, de 31 anos, é de Campina Grande, Paraíba, e tem se mostrado uma das personagens principais do BBB21. No reality show, Juliette já demonstrou interesse amoroso por Fiuk, mas não foi correspondida. O jeito da integrante da pipoca tem deixado alguns participantes incomodados.

Karol Conká

A rapper tem 35 anos e nasceu em Curitiba, Paraná. No BBB21, a também apresentadora já se envolveu em polêmica com Lucas Penteado e demonstrou interesse amoroso em Arcrebiano.

Lucas Penteado

O ator, de 24 anos, é de São Paulo e na primeira semana de BBB21 se tornou um dos principais personagens ao lado de Karol Conká. Os dois travaram discussões polêmicas que mexeram com toda a casa.

Lumena – Enquete BBB21

A psicóloga e DJ, de 29 anos, é de Salvador, Bahia e tem se tornado uma das participantes mais polêmicas do BBB21. Em uma semana, Lumena ditou regras aos participantes e causou discussões com Caio, Fiuk, Rodolffo.

Nego Di

O humorista, de 26 anos, é comediante, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Se tornou o primeiro líder do BBB21 e ganhou um playstation.

Pocah – Enquete BBB21

A cantora, de 26 anos, é do Rio de Janeiro. No BBB21, Pocah pouco apareceu na primeira semana e tem se mostrado uma participante paz e amor.

Projota

O rapper, de 34 anos, é de São Paulo e entrou no BBB21 já imune após ser um dos mais votados na dinâmica antes da estreia. No reality show, chamou atenção do Brasil após aconselhar Lucas Penteado sobre polêmicas na casa mais vigiada do Brasil.

Rodolffo

O cantor sertanejo, de 32 anos, é de Uruaçu, Goiás. Se tornou o primeiro anjo da temporada e foi emparedado pelo sexteto de imunes. Rodolffo imunizou Caio e convidou o amigo e Arcrebiano para o primeiro almoço do anjo.

Sarah – Enquete BBB21

A consultora de marketing, de 29 anos, é de Brasília, Distrito Federal. A integrante da pipoca do BBB21 tem chamado a atenção do público por ser a única a fazer a mesma leitura do jogo de quem está fora do reality show.

Thaís

A cirurgiã-dentista, de Luziânia, Goiás, tem 27 anos e tem se mostrado uma participante reservada no BBB21. No entanto, participantes como Fiuk e Arthur demonstraram interesse na sister.

Viih Tube

A youtuber e atriz, tem 20 anos e é de Sorocaba, São Paulo. No reality show, Viih entrou imune após ser uma das mais votadas pelo público em dinâmica de imunidade.