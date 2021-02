Um dos maiores embates desta primeira semana do Big Brother Brasil de 2021 tem acontecido entre Lucas Penteado e Karol Conká. Tudo começou na segunda festa da temporada, no sábado (30), quando o ator acabou arranjando confusão com quase todos os brothers. No entanto, quem vem sendo acusada como a vilã da história é a cantora de “Tombei”, que tem destratado o brother mesmo depois de sermões e pedidos de desculpa. Vote na enquete BBB21.

Enquete BBB21

Enquete BBB21: entre Lucas e Karol Conká, quem deve sair? Karol Conká

Lucas Penteado Votar

Quem você eliminaria?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Karol Conká chegou a ser acusada de tortura psicológica pelos xingamentos que tem direcionado ao colega do BBB21, assim como a exclusão do ator de Malhação na casa, já que a cantora expulsou Lucas da cozinha para comer sem a presença do ator no cômodo.

Lucas conseguiu imunidade na primeira semana da temporada por conta de uma prova e Karol Conká ainda não ganhou nenhum voto no reality, então nenhum dos dois foi parar na primeira berlinda da edição, no entanto, se a dupla estivesse no mesmo paredão, quem você queria ver fora da casa? Vote na enquete BBB21 e conte pra gente!

Os acontecimentos em realities, principalmente nos bem produzidos como o Big Brother, costumam ser imprevisíveis, por isso é impossível prever se veremos Lucas e Karol Conká caindo no mesmo paredão. Mas supondo que os dois disputassem a permanência, quem deveria levar a melhor?

Lucas Penteado

O tratamento que o ator tem recebido dos colegas do BBB21 na casa tem incomodado os fãs do reality. Quem assiste ao programa tem mostrado nas redes sociais desconforto com a exclusão do brother e os ataques que o participante tem recebido dos colegas. Vote na enquete BBB21.

Leia também – BBB21 tem revolta e confusão por arroz em pós Jogo da Discórdia

Karol Conká – Enquete BBB21

A cantora tem sido considerada uma decepção para diversos espectadores do reality show, até a expulsão da participante foi pedido por alguns fãs do programa. No Jogo da Discórdia dessa segunda-feira (1), a artista pediu para poder dar sua opinião sobre alguns comentários disparados durante a dinâmica, mas não foi atendida por Tiago Leifert.

muito prazeroso ver o tiago cortando a karol #BBB21 pic.twitter.com/EmBQ70zQSL — matheus (@whomath) February 2, 2021

Veja também:

Boninho confirma que edição terá paredão falso

Enquete BBB21: parcial indica primeiro eliminado do programa

Big Brother Brasil: que horas começa o reality hoje (2/2)?