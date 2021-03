Enquete BBB21: entre Projota e Lumena, quem deve sair?

Projota, Lumena e Arthur estão no quinto paredão da edição disputando pela permanência no jogo, no entanto, a real briga está entre Projota e Lumena, que colecionam mais antipatia do público do reality show, e que segundo os resultados parciais das enquetes que temos até o momento, estão sendo os mais votados para sair do programa na noite de eliminação desta semana, terça-feira (2). Entre o paulista e a baiana, quem você acha que deve ser eliminado? Vote na enquete BBB21 do Jornal DCI e dê sua opinião.

Enquete BBB21

Quem deve deixar o reality show na noite de amanhã, terça-feira (2), Projota ou Lumena?

Enquete BBB21: Projota ou Lumena, quem deve sair? Projota

Lumena Votar

Lumena – Enquete BBB21

A psicóloga conseguiu várias polêmicas durante seu tempo no reality show. Lumena chegou no confinamento como uma das favoritas e foi imunizada pelo público logo no início da edição, no entanto, atitudes da baiana na casa desagradaram muita gente.

Lumena foi criticada por desdenhar de Lucas após o ator revelar a bissexualidade, acusada de “militar errado” e “passar pano” para as atitudes de Karol Conká, que era sua amiga no programa. As constantes conversas que a sister teve no reality em que criticava alguém também incomodaram parte do público. Vote na enquete BBB21 e conte pra gente se a sister deve ser a eliminada da vez.

Projota

O cantor também chegou no Big Brothe como um dos imunizados do público, mas a associação do brother ao famoso “gabinete do ódio” e atitudes na casa tiraram o favoritismo das mãos do cantor. A forma que Projota tratou Lucas, seu fã assumido, deixou muito fãs do reality bravos. Vote na enquete BBB21.

Outra coisa que irritou muita gente foram estratégias que o cantor usou para tentar colocar integrantes do G-3, Sarah, Gilberto e Juliette, no paredão, além das constantes reclamações do cantor, que se irritou ao estar na xepa e receber o castigo do monstro. Projota deve ser eliminado? Vote na enquete BBB21.

Votação BBB21

Até o momento a votação está acirrada entre Lumena e Projota, o cantor tem 52,20% dos votos na enquete “Quem deve ser eliminado” do Jornal DCI. Lumena fica com a segunda posição na porcentagem de votos até agora, somando 45,06%. Vote na enquete BBB21 clicando aqui.