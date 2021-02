A formação do quinto paredão já começa neste sábado (27) no BBB21. Ao todo serão cinco indicados, mas do grupo, apenas três vão para a berlinda e o público vai decidir quem merece continuar para tentar o prêmio de R$1,5 milhão do reality da Globo. Quem deve ir ao paredão? Vote na enquete BBB21.

Conforme a produção do programa definiu, a dinâmica desta semana será diferente da anterior. Para começar, o Big Fone vai tocar e o Bate Volta também vai valer neste domingo (28).

Enquete BBB21

Enquete BBB21: quem deve ir ao quinto paredão do BBB? Projota

Lumena

Carla Diaz

Arthur

Thais

Viih Tube

Gilberto

Sarah

Juliette

Rodolffo Votar

Quem é o líder da semana?

João é o novo líder da semana no BBB21. O brother venceu a prova que precisou de pontaria e sorte. Depois de quatro semanas de BBB, ele conquistou sua primeira prova e poderá indicar um dos brothers ao paredão.

Agora, ele tem em mãos o poder da indicação, o quarto do líder, a cozinha Vip, além de ter garantido mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.

Enquete BBB21 – Quando o Big Fone vai tocar?

Ele voltou! Depois de alguns dias sem a ajuda dele, o Big Fone está de volta na casa. Quando vai tocar? O Big Fone vai tocar no sábado (27). Segundo o site oficial do BBB21, o Gshow, um dos brothers vai atender ao toque de um dos telefones que ficam na área externa da casa, durante o programa ao vivo com Tiago Leifert. O programa começa às 22:30 depois de A Força do Querer. Portanto, aquele que atender primeiro, deverá indicar de imediato três dos colegas ao paredão.

Como será formado o paredão esta semana?

A formação do paredão neste domingo (28), vai começar com o Anjo da semana, no caso, Caio sabendo que está imune. Ao invés de dar a imunidade para um dos colegas, ele estará salvo do paredão. Em seguida, João vai indicar um da casa. Como um tipo de ‘Anjo’, o indicado do líder vai salvar um dos que foram pedo Big Fone.

A casa vai votar e jogará o Bate Volta os indicados pelo Big Fone e o mais votado da casa. Quem escapar estará fora da berlinda e os três restantes vão formar o quinto paredão do reality show. Quem vai formar o trio de emparedados? Vote na enquete BBB21.

BBB21: veja a programação até a formação do novo paredão