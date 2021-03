Enquete BBB21: quem deve ir para o paredão desta semana?

Mais uma formação de paredão está se aproximando! Neste domingo (14), a sétima berlinda da edição nascerá. Como informado por Tiago Leifert, alguns brothers poderão se assustar com a dinâmica da semana, o que poderá render surpresas. Quem deve ser emparedado nesta berlinda? Vote na enquete BBB21 e conte pra gente!

Enquete BBB21

Quem você quer ver indo para a berlinda desta semana do reality show? Vote e nos conte!

Como será a formação de paredão?

O paredão desta semana colocará quatro participantes no banquinho da berlinda, mas um se salvará, sendo assim o paredão será triplo. Como cada um vai acabar na berlinda? Alguém será indicado pelo líder da semana, em seguida começará a votação da casa. Vote na enquete BBB21!

Os três mais votados estarão no paredão, Leifert comentou durante o programa de quinta (11) que isto é inédito no programa, geralmente apenas os dois mais votados da noite ficam em perigo de ir para a berlinda. Após a votação e estabelecidos os quatro emparedados, será realizada a prova bate e volta com os três mais votados da casa. Alguém escapará do paredão e então saberemos quem são os três confinados que poderão ser eliminados nesta semana. Vote na enquete BBB21 e diga quem deve ir para o paredão do Big Brother.

BBB21 – Quem ganhou o líder?

A prova do líder desta semana começou na noite de quinta (11) e teve cerca de 8 horas de duração. A disputa de resistência terminou apenas na manhã de sexta (12) e consagrou Rodolffo e Fiuk campeões.

Como o sertanejo já foi líder e está imune nesta semana, devido a dinâmica do paredão falso, Fiuk assumiu a coroa, segundo conversas entre os confinados. A confirmação da vitória da dupla acontecerá no programa desta noite. Vote na enquete BBB21.

