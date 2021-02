Enquete BBB21: quem deve ser o novo líder do Big Brother?

Hoje tem prova do líder no Big Brother Brasil! Quem será o novo coroado? Você tem algum favorito que quer ver vencendo a prova e se tornando o novo líder do Big Brother Brasil? Vote na enquete BBB21 e conte pra gente quem deve ser o chefão da semana.

Como informado por Tiago Leifert na semana passada, quem teve a sorte de conquistar o poder na terceira disputa pela liderança da temporada, poderá vetar um colega na noite desta quinta-feira (18). Com exceção do vetado, todos poderão disputar pelo cargo mais alto do reality show.

Quem é o atual líder da semana?

Karol Conká venceu a terceira prova da edição e teve o poder em mãos nesta semana. A sister indicou Sarah ao paredão, mas a brasiliense não deixou o confinamento, já que o eliminado foi Nego Di.

A cantora poderá vetar alguém da prova do líder de hoje, quinta-feira (18), mas o vetado terá uma vantagem: uma vaga garantida na prova do anjo, que geralmente define quem pode participar da disputa por meio de sorteio. Vote na enquete BBB21 “Quem deve ser o novo líder” do Jornal DCI.

Como foram as provas anteriores?

Na primeira prova do líder, Nego Di e Lucas Penteado venceram uma disputa que envolvia agilidade e habilidade. Como a liderança não podia ser em dupla, os brothers decidiram que Lucas ficaria com o prêmio em dinheiro e Nego Di a liderança.

Na semana seguinte, a prova foi de resistência e foi vencida por Projota e Arthur, novamente a liderança ficou apenas com um: Arthur. Projota ganhou um prêmio especial. Na semana passada, Karol Conká venceu uma prova de sorte. Vote na enquete BBB21 e nos diga quem deve vencer a prova do líder.

Que horas começa a prova do líder?

Nesta quinta-feira (18), a disputa será exibida à partir das 22h45, segundo a programação oficial da TV Globo. A produção do programa não revelou o tema da prova e nem quanto tempo deve durar. O apresentador Tiago Leifert informará antes da disputa começar se o novo líder terá direito a vetos na próxima semana e quantos participantes poderão estar no vip desta semana. Vote na enquete BBB21.

