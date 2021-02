Em breve mais um paredão será formado no BBB21. Sarah ganhou a prova do líder desta quinta-feira (18), e com isso, o poder de indicar algum dos colegas ao quarto paredão da temporada. Quem deve ser indicado pela sister? Vote na enquete BBB21!

Vote abaixo para quem você acha que deve ir ao paredão:

Enquete BBB21: quem Sarah deve indicar ao paredão de domingo (21/2) Karol

Lumena

Projota

Arthur Votar

Como será o paredão nesta semana? – Enquete BBB21

Primeiramente, Sarah deverá indicar um dos brothers ao paredão que será formado neste domingo (21). Para a surpresa dos brothers, os três últimos que ficaram na prova do líder, Fiuk, Gilberto e Caio receberam a missão de indicar um dos colegas ao paredão. O trio deverá entrar em um consenso e indicar os que não estiverem imunizados, como o líder e o protegido do Anjo da semana.

Como todas as semanas, a casa também vai votar e quem for o maior alvo de votos irá para a berlinda. Haverá a prova Bate Volta e um deles, menos o indicado do líder, poderá se salvar do paredão na dinâmica de sorte.

Sarah fala em indicar sister ao paredão – Enquete BBB21

A líder da semana já tem definido seus alvos para indicar ao paredão. Aliada de Gilberto e Juliette dentro do BBB21, no quarto do líder, Sarah então revelou sua intenção de indicação.

“A minha primeira opção de voto é a Pocah. Eu vou mandar ela”. Gilberto por sua vez, disse que ele Caio e Fiuk devem indicar Arthur. Mas Juliette opinou sobre a escolha de Sarah: “Eu acho que, apesar de Pocah ter afrontado e feito algumas coisas que a gente não concorda, eu acho que ela não manipula”.

Sarah então avalia: “Eu não a vejo como uma pessoa 100% verdadeira. E desde a primeira semana, eu não falava o nome, mas eu falei para ele: ‘tem uma pessoa aqui que eu sinto um negócio ruim quando chego perto’, mas eu não queria falar quem era até eu ter certeza. Quando eu vi a briga dela com ele, que eu a vi fazendo assim para ele, indo com o peito aberto, falei ‘agora confirmou tudo que eu imaginava’. Foi só uma confirmação do que eu imaginava. E eu sei que ninguém aqui nessa casa vota nela. Se eu não botar ela no Paredão, ela não vai para o Paredão”. Quem deve ser indicado segundo a enquete BBB21?

Quem Sarah, líder da semana, colocou no Vip?

Como líder, além de indicar alguém ao paredão, Sarah também ganhou as pulseiras Vip, que dá direito para que ela e mais cinco usufruam da cozinha Vip, algumas mordomias e também dá acesso ao quarto do líder.

Após sua vitória no ao vivo, Tiago Leifert pediu para que ela distribuísse as pulseiras tão cobiçadas pelos confinados. Portanto no Vip estão: Gilberto, Fiuk, Rodolffo, Caio e Juliette.

Na Xepa ficaram: Karol Conká, Projota, Arthur, Carla Diaz, Camilla de Lucas, João Luiz, Pocah, Lumena, Viih Tube e Thaís.

👑 Prova do Líder #BBB21:

Sarah escolhe Gilberto, Fiuk, Rodolffo, Caio e Juliette para o VIP • #RedeBBB pic.twitter.com/0wafh5vtlX — Big Brother Brasil (@bbb) February 19, 2021

