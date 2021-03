Uma das dinâmicas mais aguardadas do reality show, o paredão falso está chegando ao Big Brother Brasil 2021. Logo teremos a chance de conhecer os quatro emparedados da semana e ver o que o vencedor da berlinda fará com a vantagem que receberá do público. Quem você gostaria que estivesse na berlinda fake? Vote na enquete BBB21 e conte pra gente!

Enquete BBB21

Vote no participante que você quer ver no paredão falso desta semana!

Enquete BBB21: quem você quer no paredão falso? Sarah

Gil

Juliette

Carla Diaz

Arthur

Projota

Camilla

João

Pocah

Viih Tube

Thais

Fiuk

Rodolffo Votar

Quando é o paredão falso do BBB21?

Esta semana! A berlinda será formada no domingo (7), assim como os paredões anteriores do reality show, apenas o público vai ter ciência de que este paredão é falso, os participantes não serão informados de nada.

O resultado da berlinda será na terça-feira (9), Tiago Leifert irá fingir que o paredão é apenas mais um da edição e “eliminará” o mais votado pelo público. Após sair da casa, o brother, ou a sister, será levado para um quarto secreto. Vote na enquete BBB21 e nos conte quem deve ir para o paredão falso.

Veja como funciona o paredão falso e quantos vezes ele já apareceu no reality

Enquete BBB21 – Entenda como vai ser o paredão falso

Na noite de ontem, quinta-feira (4), o apresentador do reality passou todas as informações sobre como será a dinâmica da semana. No total cinco brothers serão emparedados, mas um conseguirá escapar por conta da prova bate e volta, sendo assim a berlinda será quádrupla.

Todos os emparedados serão recompensados de alguma forma. Claro que a grande vantagem vai para o mais votado pelo público, mas todos terão algum ganho por caírem na berlinda. Confira o que cada um vai ganhar e vote na enquete BBB21 nos dizendo quem você quer ver no paredão.

