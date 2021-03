Com mais de um mês de programa no ar, o público do Big Brother Brasil já tem seus favoritos. Entre altos e baixos, vilãos e mocinhos, eliminações com rejeições recorde e paredões falsos, já deu tempo de conhecer o elenco do reality e eleger quem são os favoritos do BBB21 que podem levar o prêmio de R$1,5 milhão para casa. E você, já tem o seu? Vote na enquete do DCI e conte para nós!

Enquete Favoritos do BBB21

Enquete: saiba quem são os favoritos do BBB21 Juliette

Sarah

Gilberto

Fiuk

Camila

João

Carla

Arthur

Pocah

Caio

Rodolffo

Thais

Viih Tube Votar

Juliette – favoritos do BBB21

Quem está fazendo muito sucesso entre o público é Juliette. A paraibana é a participante do grupo Pipoca com mais seguidores no Instagram, ultrapassando a marca de 12 milhões de fãs. Ela tem cativado o público com seu jeito descontraído e divertido de ser. Dentro do reality, ela ainda não venceu nenhuma prova, mas está sempre em evidência na edição.

Gilberto – favoritos do BBB21

Gil do Vigor também tem conquistado fãs do lado de fora. Suas dancinhas e visão de jogo estão sempre em alta no Twitter, fazendo com que o pernambucano seja um dos protagonistas dessa edição.

Sarah – favoritos do BBB21

A participante tem perdido o favoritismo nos últimos dias. Após declarar apoio a Jair Bolsonaro em uma conversa dentro do reality, o número de seguidores da braziliense vem caindo nas redes sociais. Ela também perdeu a torcida de famosos, que se disseram decepcionados com o posicionamento político da jogadora.

João Luiz

O professor de geografia tem ganhado destaque nas últimas semanas. João ganhou a penúltima liderança, indicou Projota ao paredão e ainda enfrentou o rapper no jogo da discórdia. Agora, ele enfrenta Arthur, Carla Diaz e Caio no paredão falso, e de acordo com a enquete do DCI, pode levar essa.

Camilla de Lucas

Melhor amiga de João, Camilla de Lucas protagonizou momentos que deram o que falar no BBB21. Ela e Karol Conká se desentenderam durante uma conversa sobre jogo e trocaram farpas durante o programa ao vivo, em um mini jogo da discórdia.

Carla Diaz

A atriz vive um romance com Arthur dentro do reality e já se envolveu em diversas tretas e polêmicas com Karol Conká, Caio e Rodolffo. Nesta semana, ela disputa o paredão falso com o Caio, João Luiz e Arthur. Nas redes socais, os fãs pedem para que Carla seja enviado ao Quarto Secreto.

Caio

O fazendeiro construiu uma grande amizade com Rodolffo e ganhou a Prova do Anjo três semanas seguidas. Ele disputa a falsa berlinda nesta semana, mas ainda não se envolveu em grande momentos do jogo.

Viih Tube

Se Viih não estiver na lista dos favoritos BBB21 do público, ela com certeza está entre as favoritas da casa. A youtuber sempre ganha a pulseira do VIP e ainda não recebeu nenhum voto de indicação ao paredão.

Arthur

O crossfiteiro tem protagonizado alguns momentos controversos dentro do reality, como quando escolheu dar o calor da imunidade a Projota ao invés de Carla Diaz, com quem vive um affair. Ele está no paredão falso dessa semana.

Fiuk

O ator e cantor vive uma montanha russa de emoções dentro do reality. Ele começou como favorito e recebeu imunidade pela votação do público na primeira semana, mas algumas atitudes e falas, principalmente com Juliette, fizeram com que ele perdesse o favoritismo.

Pocah

A funkeira está fazendo sucesso na redes, mas pelo memes. Sempre dormindo, as imagens da carioca tirando um soninho sempre viralizam. Ela até chegou a ser confrontada pelo apresentador Tiago Leifert, que disse que ‘quem dorme não joga’.

Rodolffo

Líder da semana, Rodolffo finalmente teve um momento de destaque. No último jogo da discórdia, ele recebeu várias plaquinhas de ‘turista’ de seus colegas de confinamento, que acreditam que o brother ainda não sabe o que está fazendo no jogo.

Thaís

Com pouco destaque na edição, Thaís tem sido chamada de planta dentro e fora da casa. Assim como Rodolffo, ela também recebeu muitas plaquinhas de ‘turista’ no jogo da discórdia.

Projota – favoritos do BBB21

O rapper tem sido alvo de muitas críticas dos fãs do reality, que vão desde o seu tratamento com Lucas Penteado até mais recentemente, quando ele chorou por estar no castigo do monstro, reclamou da comida da xepa e até do almoço do anjo.

