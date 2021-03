Horóscopo do dia (05/03/2021): previsão de sexta-feira

Horóscopo do dia: Veja como as estrelas se alinharam para enviar uma mensagem a você de acordo com o seu signo do zodíaco para 5 de março de 2021, hoje, sexta-feira.

Horóscopo de Áries

Paciência, ariano! Hoje o dia vai ser longo, de muito trabalho e com algumas burocracias para resolver. Evite fazer as coisas com má vontade, senão o retrabalho é certo. É preguiça espantar a preguiça e pôr a mão na massa! Mas saiba parar para relaxar, porque hoje o dia tende a ser exaustivo.

Horóscopo de Touro

Taurino, cuidado com atitudes bruscas, competitividade e vontade de argumentar até vencer uma disputa. O segredo neste momento é buscar compreender as emoções e os desejos do outro, alternando os pontos de vista. Não transforme em cabo de guerra algo que funcionaria melhor como uma gangorra.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, você entrará numa fase de bons ares, é preciso cultivar a paciência e manter os pés no chão, pois o sucesso está próximo! É um momento auspicioso para o trabalho, as finanças, novos investimentos e empreendimento. É hora de materializar seus sonhos, suas ideias, pois os astros mostram uma grande capacidade de levar a diante o que você idealiza!

Horóscopo de Câncer

Canceriano, é hora de transformar o mundo no seu lar. Comece a se preparar para viver novas aventuras, uma viagem, aprendizados, descobertas, aventuras tanto do corpo físico como do espírito são muito bem-vindos. Viagem para fora, mas também viagem para dentro de si! Hoje é um dia de conexão profunda com o teu lar, teu templo, teu corpo.

Horóscopo de Leão

Leonino, hoje você será colocado a prova, é preciso defender suas ideias, sonhos e vontades! Se você quer ser reconhecido, quer independência, autonomia, é preciso mostrar firmeza. Hoje os astros estão a seu favor, lhe concedendo uma agilidade mental, inteligência e grandes ideais. Se posicione frente a uma situação!

Horóscopo de Virgem

Hoje os astros te chamam para a ação, é o momento de tomar uma atitude em prol do futuro que você quer construir. Há muitas possibilidades além do horizonte se abrindo para você, por tanto, tenha confiança, atitude e força de vontade para fazer diferente e sair da mesmice!

Horóscopo de Libra

No dia de hoje o clima pode mudar e os humores ficarem mais instáveis. É mais difícil encontrar satisfação nos pequenos prazeres e o que lhe agradava, de repente, perde a cor. Por outro lado, é possível que tudo o que queira é deixar as obrigações de lado e se entregar à diversão. Procure não acumular trabalhos que demandem muita energia hoje.

Horóscopo de Escorpião

O momento de finalização de um ciclo se aproxima. Se você quer alcançar coisas novas e diferentes na sua vida, será preciso deixar algumas coisas pra trás! Se entregue para a ciclicidade da sua vida, é importante aceitar as transformações e mudanças que o universo te traz. Tire o dia de hoje para refletir sobre as mudanças que você deseja!

Horóscopo de Sagitário

Sagitariano, hoje pode haver um pouco de confusão e de desencontro entre a cabeça e o coração, entra a razão e a emoção. Indecisão e incompatibilidade entre propósitos e emoções pode atrapalhar um pouco os planos para esse dia. Procure um equilíbrio!

Horóscopo de Capricórnio

A dica aqui é aproveitar o momento para curar o que foi ferido. Perdoe! Não é algo automático, é preciso estar disposto a fazer o trabalho necessário. No entendo, a energia colocada nessa direção durante este período tende a produzir bons resultados. Tenha foco!

Horóscopo de Aquário

Aquariano, é hora de fazer um esforço e cumprir com o que foi acordado, colocando tudo em seu lugar. Se organize para que a sua sexta seja produtiva. A disposição é colaborativa e é possível formar acordos e compromissos vantajosos para todos.

Horóscopo de Peixes

Sonhos felizes tendem a alimentar a alma do pisciano neste dia. Busque momentos de relaxamento profundo e conexão com a sua espiritualidade. Hoje é um dia lindo, leve e inspirador para você! Também será um dia de maior sensibilidade, muita criatividade e intuição, mas tenha cuidado para não ficar demais no mundo da imaginação!

