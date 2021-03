A edição de 2021 do Big Brother Brasil já atingiu a metade do programa, sete participantes deixaram o confinamento, um abandonou o jogo e doze ainda disputam pelo grande prêmio de R$ 1,5 milhão. Quem será que leva essa bolada para casa? Ainda há muita coisa para acontecer no reality show, mas não podemos deixar de nos perguntar, até agora quem é o favorito do BBB21?

Alguns nomes se destacam, como o de Juliette, que claramente entra na lista de quem é favorito a vencer o BBB21. A paraibana é a participante que mais cresceu no Instagram, enquanto confinada, na história do programa. A sister atualmente está com mais de 15 milhões de seguidores e só precisa de pouco mais de 2 milhões para ultrapassar Viih Tube, que é a confinada da edição com o maior número de fãs no Instagram. E falando em Viih Tube, a sister pode ter grandes chances de chegar na final do Big Brother, já que é uma jogadora que pouco se indispõe com os colegas, a sister só levou um voto até agora no programa.

Assim como Juliette, Gilberto tem grande protagonismo no reality show e é o favorito de muita gente. O brother se destacou em diversos momentos do confinamento e tem chance de levar o prêmio. E para você, quem é o favorito do BBB21? Vote na enquete e nos conte!

Enquete Quem é o favorito do BBB21?

Para você, quem é o participante que está com o favoritismo para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão? Vote!

Enquete: saiba quem são os favoritos do BBB21 Juliette

Sarah

Gilberto

Fiuk

Camila

João

Arthur

Pocah

Caio

Rodolffo

Thais

Viih Tube Votar

O crossfiteiro acabou de perder duas pessoas no confinamento, o melhor amigo, Projota, e a namorada, Carla Diaz, que foi eliminada logo depois do cantor. Será que ele tem chance de vencer tendo poucos aliados na casa? Vote e nos diga se ele é favorito no BBB21.

Caio já pensou em desistir do programa algumas vezes, mas se mantem focado em vencer provas, o brother já ganhou três provas do anjo, uma bate e volta e já quase conseguiu a liderança. Camilla de Lucas – Quem é o favorito do BBB21

Camilla de Lucas ainda não caiu em nenhuma berlinda do BBB21 para revelar se tem torcida forte ou não, mas nas redes sociais a sister tem grande apoio. Será que ela tem chance de ganhar? Vote na enquete sobre quem é favorito do BBB21. Gilberto – Quem é favorito do BBB21 Aparecendo no reality show desde a primeira semana, Gilberto é muito querido por diversos fãs do programa. Atualmente ele tem mais de 6 milhões de seguidores no Instagram. Sarah