Queridômetro BBB21: veja quem recebeu o que hoje (12/2)

Ontem os brothers tiveram a terceira prova do líder, que consagrou Karol Conka como nova líder do BBB21. O jogo acabou refletindo na escolha de emojis no queridômetro desta sexta-feira (12) que é feito durante o ‘raio-x’ dos confinados.

Apesar de ser a nova líder do BBB21, Karol Conka não agradou a todos. Alguns brothers distribuíram emojis negativos para a cantora de ‘Tombei’. Sarah deu o emoji de cobra e Juliette de bomba para Karol. Mas não parou por aí, Carla Diaz e Camilla de Lucas deram o emoji de coração partido novamente para a rapper.

Mas também tem gente chateada com o último líder. Arthur recebeu corações partidos de Sarah e Juliette, além de um emoji de cobra de Gilberto. O brother também recebeu uma bomba.

Saiba quais foram as avaliações do queridômetro hoje – BBB21

Arthur recebeu uma cobra, cinco carinhas felizes, uma bomba, seis corações e três corações partidos no BBB21.

Caio teve uma carinha feliz e quinze corações.

Camilla de Lucas recebeu duas carinhas felizes, treze corações e uma planta no BBB21.

Carla Diaz recebeu cinco carinhas felizes e onze corações.

Fiuk teve dez carinhas felizes, cinco corações e uma planta.

Gilberto teve quatro carinhas felizes e onze corações.

João Luiz recebeu uma carinha feliz e quinze corações.

Juliette recebeu sete carinhas felizes, oito corações e um coração partido.

Karol Conka teve uma cobra, cinco carinhas felizes, uma bomba, sete corações e dois corações partidos no queridômetro BBB21

Lumena recebeu quatro carinhas felizes, uma bomba, um coração partido e dez corações.

Nego Di recebeu uma cobra, três carinhas felizes, uma carinha triste, nove corações e um coração partido no queridômetro BBB21.

Pocah ganhou três carinhas felizes e treze corações.