Resumo do BBB (29/01): madrugadapega fogo com briga de Fiuk e Carla

Resumo do BBB: o programa de 2021 está há alguns dias no ar, mas parece que já conhecemos todos os participantes há semanas. A intensidade do jogo afeta todo mundo e as coisas podem mudar no reality de uma hora para outra. Para você não ficar por fora de nada do que acontece no programa, reunimos os principais acontecimentos da madrugada desta sexta-feira (29).

Além disso, confusões podem surgir do menor acontecimento possível e algo simples às vezes acaba se tornando um bola de neve. Veja o que aconteceu na casa:

O que aconteceu no BBB ontem? Nego Di se tornou o primeiro líder da edição

Todas as quintas-feiras são realizadas as provas pela liderança. A disputa de ontem foi a primeira da nova temporada do reality e foi vencida por Lucas Penteado e Nego Di. No entanto, Tiago Leifert informou que a liderança não seria dupla, por isso os dois precisavam conversar e decidir quem seria o líder e quem ficaria com R$ 10 mil. Após um breve debate sobre o assunto, foi decidido que Nego Di ficaria com a liderança e Lucas com o dinheiro.

Após a vitória na prova, Nego Di pôde desfrutar do quarto separado para quem ganha a liderança. Primeiro participante a entrar no cômodo, o humorista foi literalmente coroado. Lucas pegou o cetro e a coroa disponibilizadas pela produção do programa e fez o colega se ajoelhar para receber os itens. “Primeiro rei do BBB 21″, comentou o ator de Malhação.

Um dos privilégios dado aos líderes do BBB, Nego Di viu os porta retratos com as fotos da família e apresentou a mãe e o filho para os colegas de confinamento.

Fiuk já levou punição – Resumo do BBB (29/01)

Após Nego Di ser coroado líder, o humorista pôde escolher os colegas que levaria para o Vip do BBB. O gaúcho escolheu os colegas: Lucas, Lumena, Karol Conká, Camilla de Lucas, Viih Tube, Gilberto, João Luiz, Projota e Pocah.

Os demais participantes estão na Xepa do BBB até uma nova Prova do Líder ser realizada. Na madrugada de sexta-feira (29), Fiuk comeu uma banana do grupo Vip e acabou sendo punido. O cantor perdeu 500 estalecas.

Tiago Leifert explicou dinâmica do Big Fone

Durante o programa ao vivo, o apresentador do BBB falou como funcionará o Big Fone, que tocará neste sábado (30). Tiago explicou que o telefone tocará três vezes: na primeira vez quem atender irá indicar três pessoas ao paredão, na segunda vez quem atender salvará um dos colegas emparedados e na terceira vez outro brother será salvo.

Xepa pega fogo com briga de Fiuk e Carla – Resumo do BBB

Durante reunião para falar sobre as compras da Xepa, os participantes do BBB acabaram discutindo por discordaram de que deveria ser comprado e as quantidades. Fiuk acusou alguns colegas de estarem agindo de forma individualista. Carla Diaz sentiu que não estava sendo totalmente ouvida durante a reunião e abandonou a discussão.

Sarah e Rodolffo repercutiram a discussão na madrugada de sexta (29) e reclamaram de algumas atitudes que foram tomadas durante a briga. O sertanejo acusou o filho de Fábio Júnior de “fazer VT”.

Se até Carla Dias não aguentou o show do Fiuk quem sou eu pra aguentar né ? Lendária 👏🏻👏🏻#BBB21 pic.twitter.com/QncDTsu2VV — © (@tensobb) January 29, 2021

Rodolffo e Sara comentando sobre o Fiuk na briga da xepa! #BBB21 “Tá fazendo VT” pic.twitter.com/C9kxwiCWkd — Vi Barroso #BBB21 (@barrosovivi) January 29, 2021

