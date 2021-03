Votação BBB 21: veja a porcentagem agora

Hoje, a casa mais vigiada do Brasil vai deixar de ter um morador. Isso porque, o paredão entre Pocah, Projota e Thaís segue em andamento e um deles será eliminado na noite de hoje do reality show. Quem sai do Big Brother Brasil? Veja a votação BBB 21 porcentagem agora:

Votação BBB 21 porcentagem agora

Para o público do DCI que acompanha o BBB21 Projota deve ser eliminado do reality show com índice de rejeição. De acordo com a parcial da enquete atualizada às 21h03, o rapper tem 82,94% dos votos. O resultado ainda mostra que Thaís tem 12,79%, mas deve permanecer no programa apresentado por Tiago Leifert. Pocah deve ser a menos votada da noite com apenas 4,27%.

Apesar do resultado indicar uma eliminação com rejeição, os números podem surpreender o público do BBB21. A votação oficial segue rolando no site do programa no Gshow e será encerrada durante a edição ao vivo da noite de hoje na Globo.

Enquete BBB 21: quem deve sair na terça 16/03 Projota

Pocah

Thais Votar

Como o paredão foi formado?

A formação de paredão ocorreu na noite de domingo (14). Projota, anjo da semana, imunizou Arthur com o colar de imunidade. Fiuk, líder, indicou Projota e justificou que o rapper tirou sua única opção de voto na casa mais vigiada do Brasil. A casa votou fechado no confessionário e os três mais votados foram ao paredão. Thaís (5 votos), Pocah e Gilberto (4 votos cada um). Gil, no entanto, se livrou da berlinda após vencer a prova bate e volta.

Como votar no paredão Gshow?

A votação para o sétimo paredão do BBB21 ainda segue aberta no site oficial do programa no Gshow. Para votar, o usuário precisa fazer login com uma conta. Caso não tenha, é necessário criar uma. O cadastro precisa ser feito apenas uma vez e vale para toda temporada do reality show. Após a realização do cadastro, um e-mail de confirmação será enviado para validar o seu direito de participar das votações.

1- Fazer login com e-mail e senha usados ao cadastrar sua conta no Gshow BBB 2021 votar,

2 – Selecionar a opção que deseja que seja eliminada do BBB21 (Projota, Pocah e Thapis estarão representados por foto e nome)

3 – Clique na validação de Captcha

4- Clique em votar em seguida para confirmar o voto.

