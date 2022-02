Como foi o almoço do anjo do BBB 22 de PA e Pedro Scooby

Neste domingo 13/02, Paulo André e Pedro Scooby foram presenteados com o almoço do anjo BBB 22 e, de quebra, receberam mensagens da família. Ao lado dos amigos Douglas e Brunna, os dois ficaram emocionados ao rever a família – e confusos com a ausência de algumas pessoas. + Enquete BBB 22 Casa de Vidro: […]

Neste domingo 13/02, Paulo André e Pedro Scooby foram presenteados com o almoço do anjo BBB 22 e, de quebra, receberam mensagens da família. Ao lado dos amigos Douglas e Brunna, os dois ficaram emocionados ao rever a família – e confusos com a ausência de algumas pessoas.

Como foi o Almoço do Anjo do BBB 22

Por volta das 14h, no horário de Brasília, Paulo André e Pedro Scooby subiram para o espaço multiuso da casa do BBB 22. Os participantes vibraram com a decoração do lugar e, em seguida, eles se sentaram no carro da 99 para assistir a mensagem da família.

Paulo André recebeu recado do pai e da mãe do seu filho, de apenas cinco meses. O atleta chorou com o recado. Em seguida, a mãe de Pedro Scooby mandou um recado ao surfista e relembrou uma história do passado. Depois, o irmão do carioca também fez sua torcida e por fim a modelo Cintia Dicker apareceu no vídeo vibrando pelo amado.

Ao nota a ausência dos filhos, Scooby logo disse: “eles devem estar com a Luana”.

Por que Pedro Scooby não recebeu recado dos filhos Dom, Liz e Ben?

Tradicionalmente, o almoço do anjo é um momento para os confinados receber uma mensagem dos familiares – um alívio para saber que está tudo certo. Mas para Pedro Scooby, a situação foi diferente. A ex-mulher do surfista, a atriz Luana Piovani não autorizou o uso da imagem dos filhos Dom, Liz e Ben, e a decisão não tem relação com o participante do BBB 22, e sim com a Rede Globo.

Pelas redes sociais, Luana Piovani explicou que não autorizou que os três filhos gravassem a mensagem para o pai por causa das exigências da Globo. Segundo, a autorização previa o uso de imagem das crianças por tempo indeterminado, ou seja, até mesmo após o fim do reality.

Além disso, o contrato apresentado pela emissora exigia que as imagens fossem de direito da Globo e assim só poderia ser utilizada por ela ou mediante autorização.

“Estou fazendo meu papel maravilhoso de mãe, protegendo meus filhos. Estão preocupadíssimos com minha vida, a do Pedro, dos meus filhos… Mas ninguém morre de saudade não, tá?”, justificou a artista.

Dom tem 9 anos e os gêmeos Bem e Liz tem 6 anos.

Quem fica imune com o colar do anjo do BBB 22

Pedro Scooby e Paulo André são os anjos da semana e os dois cogitam dar o colar da imunidade para Douglas ou Arthur, dois brothers emparedados na semana passada.

Desta vez, a formação do paredão do BBB 22 terá anjo duplo e, embora apenas um deles ganhe imunidade, os dois vencedores da prova vão precisar imunizar outro participante em conjunto. Com isso, três pessoas ficarão imunizadas nesta semana: o líder, um dos vencedores da prova do anjo e o escolhido da dupla de anjos.

A líder da semana, Jade, já esboçou que deve mandar Arthur para o paredão pela segunda vez. Outra opção da influencer é o estudante Lucas.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 deste domingo, 13 de fevereiro, está marcado para ir ao ar às 23h10, horário de Brasília, logo após o Fantástico. A edição de hoje do Big Brother Brasil vai mostrar os melhores momentos do almoço do anjo, além dos últimos acontecimentos da casa e a formação de paredão.

Para acompanhar, basta sintonizar na Globo no horário indicado ou fazer um cadastro gratuito no Globoplay. A plataforma de streaming exibe toda a programação da emissora ao vivo, basta clicar em ‘Agora na TV’.

