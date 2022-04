Como votar no BBB 22 Gshow para eliminar Eslovênia, Douglas ou PA

Eslovênia, Douglas e Paulo André são os emparedados da vez e um deles deixa o programa no próximo domingo (3). Para participar, é necessário acessar o portal do Gshow e saber como votar no BBB 22. O resultado será anunciado durante o programa ao vivo, antes da nova prova do líder.

VOTAÇÃO DA ENQUETE BBB 22 aqui

Como votar no BBB 22 Gshow

Os espectadores que quiserem votar do 11º paredão do Big Brother Brasil podem participar da berlinda entre sexta-feira à noite, após o fim do programa ao vivo, até domingo, quando o apresentador Tadeu Schmidt encerrar a votação, o que deve acontecer no início do programa – nesse dia, ainda haverá uma nova prova do líder e formação de paredão.

O sistema da Globo exige um cadastro para quem quiser votar. É necessário inserir alguns dados como nome, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. Os internautas que já tiverem participado de outras votações só precisam fazer o login no www.gshow.globo.com.

Agora é hora de escolher quem deve ser eliminado. O nome dos três emparedados Eslovênia, Douglas e Paulo André serão mostrados, junto com as fotos de cada um deles. A próxima etapa de como votar no BBB 22 é clicar em um dos brothers que estão na berlinda e fazer a validação de segurança para concluir o processo.

Quem votou em quem no paredão do BBB 22

Gustavo indicou Paulo André, que estava no castigo do monstro, e Eslovênia para o paredão. Jessilane, vencedora da prova do anjo, estava imune e não pôde ser votada. A casa votou em Douglas.

Arthur votou em Lina

Paulo André votou em Lina

Douglas votou em Lina

Scooby votou em Lina

Eslovênia votou em Douglas

Eliézer votou em Douglas

Natália votou em Douglas

Lina votou em Douglas

Jessilane votou em Douglas

Quem sai do BBB no domingo

O público vai conhecer o nome do 11º eliminado no próximo domingo, 3 de abril, a partir das 23h10, horário de Brasília. O programa começa logo após a exibição do Fantástico.

Para assistir, basta sintonizar no canal aberto da Globo. Também é possível acompanhar o BBB pelo Globoplay. O sinal da emissora é liberado gratuitamente mediante cadastro, mas quem quiser acompanhar os brothers 24 horas por dia no pay-per-view precisa ter um dos planos pagos da plataforma de streaming.

E não para por aí: além da eliminação, ainda haverá uma nova prova do líder e outra formação de paredão. Desta vez, não será realizada a disputa pelo colar do anjo. Isso porque o BBB 22 entra na reta final. Com apenas dez brothers na casa, o jogo começa a afunilar – apenas três deles vão participar da final do programa, marcada para o dia 26 de abril.

A dinâmica do próximo paredão será explica durante o programa de domingo. É provável que o reality se mantenha no ‘modo turbo’ até a última semana. No entanto, Boninho, diretor da atração nas redes sociais, disse que ainda há um paredão falso pela frente. Ainda não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica.

Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Eslovênia, Gustavo, Jessilane, Linn da Quebrada, Natália, Paulo André e Pedro Scooby são os brothers que seguem na disputa pelo prêmio.

+ Quando termina o BBB 22: reality já está na reta final