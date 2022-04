Como votar no paredão falso BBB 22 entre Arthur, Gustavo, Eli e Linn

Público poderá escolher um dos 4 emparedados para ficar no QG do big boss por algumas horas

Arthur, Gustavo, Eli e Linn estão na falsa berlinda e um deles poderá assistir tudo o que acontece na casa durante algumas horas na próxima terça-feira, 5 de abril. Para escolher quem terá esse privilégio, é necessário saber com votar no paredão falso BBB 22 Gshow. O resultado será anunciado durante o programa ao vivo.

Como votar no paredão falso BBB 22 no Gshow

A votação fica aberta desde o fim do programa ao vivo no domingo, 3 de abril, até a noite de desta terça-feira, dia 5. O apresentador Tadeu Schmidt encerrará a votação durante o reality, como de costume. Mas como votar no paredão falso BBB 22?

Os votos são contabilizados exclusivamente pelo Gshow: www.gshow.globo.com. O sistema da Globo exige um cadastro para quem quiser votar – o público que já participou de outras votações só precisa fazer o login na conta, válida para todas as votações do reality.

Feito isso, é só escolher um entre os três emparedados. O nome dos brothers serão mostrados junto com as fotos de cada um deles. Depois é só fazer a validação de segurança para confirmar o voto – os internautas podem repetir o processo quantas vezes quiserem.

+ Paredão falso no BBB 22 é hoje: entenda a dinâmica

Quem votou em quem no paredão do BBB 22

Linn foi indicada por Paulo André, vencedor da prova do líder realizada neste domingo. Arthur caiu no contragolpe de Linna, enquanto Arthur foi indicado por Jessi e Eli foi o mais votado da casa junto com Douglas. Cada um recebeu 4 votos e PA desempatou a favor do ator.

Arthur votou em Eliezer

Scooby votou em Eliezer

DG votou em Eliezer

Gustavo votou em Eliezer

Jessi votou em DG

Linn votou em DG

Natália votou em DG

Eliezer votou em DG

Quem vai ser escolhido para o paredão falso?

A votação do paredão falso do Big Brother Brasil dura dois dias, assim como todas as outras berlindas do reality. O resultado será anunciado na próxima terça-feira, 5 de abril, a partir das 22h35, horário de Brasília, na Globo.

Para assistir a eliminação, basta sintonizar no canal aberto da Globo. Também é possível acompanhar o BBB pelo Globoplay. O sinal da emissora é liberado gratuitamente mediante cadastro, mas quem quiser acompanhar os brothers 24 horas por dia no pay-per-view precisa ter um dos planos pagos da plataforma de streaming.

No mesmo dia, o público poderá acompanhar a chegada do falso eliminado no ‘QG do Big Boss’, o quarto preto cheio de televisores mencionado por Boninho ainda antes da estreia do BBB.

Na berlinda fake dessa temporada, o brother escolhido pelo público poderá controlar os colegas confinados por algumas horas, como colocar todos na xepa e cortar a água, além de poder ver e escutar tudo o que está acontecendo na casa durante sua ausência.

A dinâmica termina quando o ‘eliminado’ retorna para a casa e pega todos os outros de surpresa. Ser escolhido para o paredão falso pode ser um ótimo benefício se o jogador souber lidar com todas as informações viu e ouviu durante o período no quarto secreto.

No ano passado, Carla Diaz foi escolhida pelo público para o paredão falsa. Ela retornou dois dias depois, vestida de dummie e deixou todos os colegas chocados.

ENQUETE BBB 22