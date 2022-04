Enquete BBB 22: Arthur merece ganhar o Big Brother?

Arthur Aguiar conquistou favoritismo no reality show e já está quase com as mãos no prêmio de R$ 1,5 milhão do Big Brother Brasil. O ator deve vencer a vigésima segunda temporada do programa da TV Globo? Vote na enquete BBB 22 e nos diga nos comentários os motivos que levam o famoso a merecer a vitória.

Arthur é apontado favorito pela parcial do UOL

Arthur é indicado como o favorito a ser coroado campeão da temporada pelo resultado parcial da enquete UOL BBB 22. Na votação, que soma quase 100 mil votos, Arthur assume a liderança com 79,97% e abre distância dos demais participantes da edição.

Em segundo lugar, aparece Pedro Scooby com 15,06%, uma diferença de 64,91% para o percentual de Arthur. Até ontem, segunda-feira, por volta do meio-dia, o surfista e o ator brigavam pelo primeiro lugar, ambos tinham pouco mais de 40% dos 12 mil votos até então, mas Arthur disparou e agora fica em primeiro com folga.

Fechando o Top 3, Paulo André aparece entre os favoritos da edição e soma apenas 2,76%, uma diferença de 77,21% para os números do ator. No resto do ranking, nenhum brother soma mais que 0,57%. Arthur merece mesmo vencer? Vote na enquete BBB 22 do DCI!

Crescimento de seguidores

O brother teve um grande crescimento nas redes sociais. Quando entrou no reality show, o famoso tinha cerca de 8 milhões de fãs no Instagram, esse número aumentou em 5 milhões e atualmente ele soma 13 milhões de seguidores na rede social.

No primeiro mês de programa, o ator somou 1 milhão a mais em seus seguidores, mas pouco depois seus números aumentaram rapidamente. No segundo mês de edição, de fevereiro a março, ele conquistou mais de 3 milhões de uma vez. No terceiro mês, de março a abril, ele voltou a conquistar 1 milhão em um mês. O programa ainda tem mais 15 dias no ar, para que o ator consiga mais alguns milhares. Vote na enquete BBB 22 e dê sua opinião!

Arthur voltou de 5 paredões

O favoritismo de Arthur começou quando o brother foi parar em seu primeiro paredão, enviado por Jade Picon, com quem viveu uma grande rivalidade no programa. A partir daí, terceira semana de confinamento, o famoso passou a ter uma narrativa de perseguição por algumas semanas, já que a influenciadora digital indicou seu desafeto duas vezes seguidas e novamente quando conseguiu o poder do Big Fone. Além disso, o brother se sentiu excluído pela casa, o que incomodou alguns fãs do reality, que ficaram do lado do participante.

Arthur Aguiar foi para o terceiro e quarto paredão e depois voltou a pisar na berlinda na sexta e sétima votação da edição. Em três dessas ocasiões, o brother foi o menos votado entre os emparedados, apenas no sexto paredão ele ficou em segundo lugar no ranking de porcentagens, porém, o percentual do carioca ainda foi baixo, apenas 5,90% dos votos para sair.

No décimo segundo paredão da edição, o brother voltou a aparecer na votação popular, no entanto, o que ele não sabia era que a berlinda era falsa. Assim, ele acabou recebendo um presente do público. O brother foi o campeão da disputa e derrotou os adversários com folga, Arthur recebeu 82,8%, enquanto Gustavo teve 10,54%, Linn da Quebrada 6,26% e Eliezer apenas 0,4%.

O marido de Maira Cardi foi para um quarto secreto, em que permaneceu por volta de 36 horas. Ele teve o privilégio de assistir vários trechos das câmeras do reality show e pôde observar os colegas no confinamento como espectador. Vote na enquete BBB 22 sobre Arthur Aguiar e opine se ele deve ganhar a temporada.

Ao retornar, o brother usou uma fantasia de coelho e surpreendeu os participantes. Veja como foi:

