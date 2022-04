Enquete BBB 22: quem vence o paredão falso, Arthur ou Gustavo?

Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada estão no paredão falso do Big Brother Brasil, mas dois deles são os favoritos para vencerem a disputa. Arthur e Gustavo aparecem com a maioria das votos nas pesquisas extraoficiais e um deles deve ficar no quarto secreto. Entre os dois, quem vence? Vote na enquete BBB 22 e dê seu palpite.

Acompanhe a votação em tempo real no DCI.

Enquete BBB 22 – quem vence?

Enquete BBB 22: quem ganha o paredão falso Arthur

Gustavo Vote

Enquete BBB 22 paredão falso

A enquete BBB 22 do DCI já mostra que Arthur deve ser o escolhido para ir ao quarto secreto. Em consulta realizada às 15h50 desta segunda-feira, 4 de abril, véspera da eliminação, o ator aparece com ampla vantagem de 71,51% dos votos e é o favorito para vencer a disputa.

Enquanto isso, Gustavo, do grupo dos anônimos, está em segundo lugar, mas um pouco atrás do marido de Maíra Cardi. O brother soma 21,79% e para ser escolhido, a votação teria que sofrer uma grande reviravolta até a noite do próximo domingo.

Já Linn da Quebrada e Eliezer não têm chances de vencerem o paredão falso do BBB 22. A cantora, que já apareceu como uma das favoritas ao prêmio de R$1,5 milhão na enquete UOL, soma apenas 5,35% dos votos dos leitores do DCI. Eli está em último lugar, com 1,35%.

Parcial UOL – 15h50

Arthur Aguiar – 67,47%

Linn da Quebrada – 18,25%

Gustavo – 11,95%

Eliezer – 2,33%

Quem está no paredão falso do BBB 22

Os brothers que estão no paredão falso do BBB 22 são Arthur Aguiar, Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada. No entanto, o ator e Gustavo são os favoritos do público para vencerem a dinâmica.

Arthur Aguiar vem se consolidando como um dos favoritos ao prêmio de R$1,5 milhão do programa, mas antes pode vencer também o paredão falso e ganhar a chance de controlar os colegas por algumas horas no QG do big boss.

O marido de Maíra Cardi tem como aliados Douglas Silva, Pedro Scooby e Paulo André, todos do grupo do quarto grunge. Ao longo da temporada, teve uma grande rivalidade com Jade Picon e Laís, mas ambas já foram eliminadas na sétima e nona semana, respectivamente.

Gustavo entrou no BBB 22 na terceira semana através casa de vidro junto com Larissa, eliminada duas semanas depois com alta rejeição.

O bacharel em Direito entrou no jogo com a promessa de movimentar a casa e mandar para o paredão quem ainda não havia enfrentando a berlinda. Apesar de ter cumprido a segunda missão, o brother se apaixonou por Laís assim que entrou na casa e os espectadores apontaram que ele não agitou o game como havia falado.

Como será o paredão falso?

O brother escolhido pela votação popular no paredão falso vai direto para um quarto secreto, de onde vai poder controlar os outros colegas confinados. Ele terá quatro comandos: cortar a água da casa, acordar os brothers a qualquer hora, colocar todo mundo na xepa e trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa.

O quarto onde o brother ficará se chama ‘QG do big boss’ e é preto com vários televisores. De lá, o escolhido poderá ver o que está acontecendo na casa durante a sua ausência.

Quando sai o resultado?

O resultado do paredão falso será anunciado na próxima terça-feira, 5 de abril. A votação já está aberta no Gshow e segue até o programa ao vivo de amanhã. Os votos são contabilizados exclusivamente pelo portal oficial da Globo. Depois de realizar o cadastro ou o login, é só escolher um entre os quatro emparedados. O nome dos brothers serão mostrados junto com as fotos de cada um deles. Depois é só fazer a validação de segurança para confirmar o voto – os internautas podem repetir o processo quantas vezes quiserem.

O Big Brother Brasil começa às 22h35, horário de Brasília, logo após a novela Pantanal. A chegada do ‘eliminado’ no quarto secreto deve ser mostrada no final do programa ao vivo.

