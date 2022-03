Enquete UOL BBB 22 quem sai terça-feira hoje (27/03)

Em reta final de temporada, hoje o Big Brother Brasil 2022 irá perder mais um participante, a casa então passará a abrigar apenas 10 participantes. Neste décimo paredão, a enquete UOL BBB 22 já indica quem sai terça-feira e deixa o sonho de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa.

Como está a enquete UOL BBB 22 sobre quem sai terça-feira?

Lucas é quem sai nesta terça-feira, segundo a enquete UOL BBB 22. O brother está na liderança da votação, que soma até agora mais de 158 mil votos. O estudante de medicina assume o primeiro lugar com uma larga distância dos adversários e tem 76,73% dos votos para sair. A diferença da posição do capixaba para o percentual dos colegas de berlinda é de 64,98% para o segundo lugar e 65,21% para a último posição.

Na vice-liderança está Pedro Scooby, porém, o baixo número de votos do surfista indica que ele tem poucas chances de sair. Até o momento, na consulta realizada na faixa das 10h00, o famoso soma apenas 11,75%.

Na lanterna da votação, o percentual de Paulo André se aproxima de Scooby, o velocista tem 11,52% dos votos para sair.

Comparação

Para ter uma noção de que o resultado indicado pela enquete UOL BBB 22 quem sai terça-feira é provável, comparamos os números da parcial com a enquete do DCI, votação que soma mais de 423 mil votos por enquanto.

Nesta parcial, as posições se repetem, Lucas em primeiro, Scooby em segundo e Paulo André em último. O estudante de medicina tem 81,66% dos votos para sair, enquanto o surfista soma 11,01% e Paulo André tem apenas 7,32%.

Lucas não saiu da liderança da votação para sair

Desde que as parciais começaram a ganhar forma, na madrugada de segunda-feira (28), Lucas tem sido apontado como o eliminado da semana. O brother tem recebido a maior quantidade de votos nas enquetes como a do UOL BBB 22 quem sai terça-feira e tem chances muito baixas de permanecer no programa.

Porém, para quem não sabe, a única votação que realmente afeta o andamento do programa é a do Gshow, que não revela porcentagem ou quantidade de votos parcialmente. O programa só divulga essas informações após o anúncio do eliminado durante o ao vivo do reality show.

Quem já saiu do BBB 22

Luciano – Paredão contra Naiara Azevedo e Natália

Rodrigo – Paredão contra Jessilane e Natália

Naiara Azevedo – Paredão contra Arthur Aguiar e Douglas Silva

Bárbara – Paredão contra Arthur Aguiar e Natália

Brunna Gonçalves – Paredão contra Paulo André e Gustavo

Larissa – Paredão contra Arthur Aguiar e Linn da Quebrada

Jade Picon – Paredão contra Arthur Aguiar e Jessilane

Vinícius – Paredão contra Gustavo e Pedro Scooby

Laís – Paredão contra Eliezer e Douglas Silva

Maria – Foi expulsa do programa após agredir Natália em um jogo da discórdia

Tiago Abravanel – Deixou o programa após apertar o botão de desistência

Que horas começa o BBB 22 hoje

Para quem estava se preparando para assistir o BBB 22 na faixa das 22h20 como no programa de eliminação da semana passada, uma notícia ruim: hoje, terça-feira (29), o BBB 22 vai começar às 23h15. A previsão é que o programa tenha 1 hora e 20 minutos e acabe só na madrugada de quarta-feira, às 00h35, segundo o cronograma oficial da emissora. A mudança na grade do canal acontece por causa da partida entre o Brasil e a Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo.

A partida de futebol irá começar às 20h20, por isso, assim como o BBB, a novela Pantanal irá começar mais tarde, 22h30. Os horários da novelas Além da Ilusão e Quanto Mais Vida Melhor e o Jornal Nacional também foram alterados: o folhetim de Alessandra Poggi vai ao ar às 18h00, a obra de Mauro Wilson vai começar às 19h05 e o telejornal inicia às 19h45.

Bate-Papo com o eliminado

Depois que sair do confinamento, Scooby, Paulo André, ou Lucas como indica a enquete UOL BBB 22 quem sai de terça-feira, o brother irá conversar com Rafa Kalimann no Bate-Papo BBB com o eliminado, na Rede BBB. A entrevista é o primeiro contato do participante com informações externas do programa, como porcentagem dos eliminados, quantidade de seguidores nas redes sociais, etc. A exibição acontece na Globoplay e Gshow e pode ser acompanhada de graça, o início da entrevista é depois que o programa ao vivo do Big Brother chega ao fim, não há horário exato.

Na semana passada, a apresentadora conversou com Laís:

