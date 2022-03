Quem sai do BBB 22 hoje: porcentagem mostra mais votado (22/3)

Laís, Douglas Silva e Eliezer formam o paredão dessa semana, um dos mais disputados da edição, mas quem sai do BBB 22 hoje? A enquete do DCI aponta a porcentagem da votação do BBB 22 e quem deve deixar a competição pelo prêmio de R$1,5 milhão nesta terça-feira, 22.

Quem sai do BBB 22 hoje

As parciais de votação indicam que quem sai do BBB 22 hoje é a Laís, que enfrenta seu primeiro paredão. O resultado oficial do Gshow será revelado no ao vivo desta terça-feira, 22 de março, e anunciado por Tadeu Schimidt a partir das 22h20.

Levando em consideração o resultado da enquete UOL, consultada às 11h30 desta terça de eliminação, a participante pode ser eliminada com mais de 78% dos votos.

Desde o início da votação, no domingo, Douglas mantém sua segunda posição entre os emparedados e soma mais de 12%. Na lanterna da enquete está Eliezer, com 9%.

Veja também quem já saiu do BBB 22

Votar na enquete BBB 22

Enquete BBB 22: quem sai na terça-feira (22/03/22) Laís

Eliezer

Douglas 517902 votos · 517902 respostas Vote

Votação Gshow

Para participar da enquete BBB 22 e votar no paredão da semana, é preciso visitar o GShow, o portal de entretenimento da Rede Globo. No endereço www.gshow.globo.com, basta localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o eliminado. Entre os emparedados, o mais votado deixará o confinamento com o título de 6º eliminado.

Na terça-feira de eliminação, o BBB 22 está previsto para começar às 22h40 (horário de Brasília), logo depois de mais um episódio da novela Um Lugar ao Sol. O reality pode ser assistido tanto na TV quanto na internet.

Na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo. No GloboPlay, o serviço de streaming da emissora, conta com planos a partir de R$ 24, 90 ao mês e oferece ao público tanto o acesso ao mesmo sinal da emissora quanto às câmeras exclusivas espalhadas dentro da casa, estilo Pay-per-view.