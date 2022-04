Quem vai ganhar o BBB 22: Arthur, Douglas ou PA, quem será campeão?

Final formada no Big Brother e agora Arthur, Douglas e Paulo André disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão, mas quem vai ganhar o BBB 22? A enquete BBB 22 mostra em tempo real quem está na frente na votação e pode se tornar o campeão da temporada de 2022 da Rede Globo.

Quem vai ganhar o BBB 22? Arthur, DG ou PA

Quem está na final do BBB 22

Arthur Aguiar no BBB 22

Arthur Aguiar é um dos favoritos ao prêmio de R$1,5 milhão. O marido de Maíra Cardi entrou no programa com baixa popularidade devido ao seu histórico de polêmicas, mas logo conseguiu reverter a situação e hoje tem uma forte e engajada torcida que pode lhe render o título de campeão.

O ator, junto com Eliezer, é o brother que mais esteve em paredões, com sete berlindas na conta. Na reta final, ele venceu o paredão falso com mais de 80% dos votos e passou 36 horas no quarto secreto, onde pode ver e ouvir o que se passava na casa, e dar alguns comandos. Na volta para o confinamento, ele teve algumas “DR’s” com Pedro Scooby e Douglas Silva.

Os fãs de Arthur passaram a ser chamados de ‘padaria,’ devido ao ator comer muitos pães dentro da casa. Apesar da torcida, o ator também é muito criticado por parte do público, que vê o ator como egocêntrico e manipulador. Ele vem recebendo muitas críticas, ao mesmo tempo que seus apoiadores estão sempre prontos para defender o ator e ele pode ser quem vai ganhar o BBB 22.

Douglas Silva no BBB 22

Douglas Silva é mais um finalista do BBB 22. O ator venceu a primeira prova do líder e quebrou a maldição – nas duas edições anteriores, o primeiro rei do reality foi eliminado com menos de um mês de competição.

DG se aliou a Pedro Scooby e Paulo André logo que o programa começou, e depois Arthur Aguiar entrou no grupo. Juntos, venceram dezenas de paredões e provas.

Ao lado de Gustavo, DG é recordista em provas bate-voltas e esteve na disputa quatro vezes. O ator era uma constante alvo na casa e sempre era mencionado durante a votação no confessionário. No entanto, a sorte esteve ao lado do famoso e ele conseguiu escapar do paredão duas vezes.

O intérprete de Acerola não teve nenhuma grande rivalidade na temporada, além de pequenas desavenças com alguns membros do Lollipop e até com seus próprios parceiros de jogo. Outra grande amizade do ator foi com Gustavo.

Paulo André

O atleta olímpico Paulo André é mais um finalista do BBB 22. O nome do brother só vazou um dia antes do anúncio oficial, também sendo um dos poucos que não estava sendo veiculado pela imprensa antes mesmo do programa começar.

P.A construiu uma grande amizade com Pedro Scooby, que se tornou seu maior aliado, amigo e parceiro de jogo. Depois também se aliou a DG e Arthur Aguiar, mas acabou tendo algumas rusgas ao longo do programa.

A trajetória de P.A também foi marcada pelo romance com Jade Picon. Os dois estavam tímidos no começo e precisaram do incentivo dos amigos para finalmente ficarem juntos – principalmente depois de Larissa dizer que o público esperava o beijo deles.

O brother se saiu muito bem nas provas e venceu três disputas pela liderança, se tornando o recordista da temporada. Além disso, ele também foi anjo duas vezes.

Paulo é um dos brothers mais queridos do público, mas vai precisar que os espectadores fiquem engajados na missão de torná-lo campeão se quiser derrotar Artur Aguiar.

Como será a final do BBB 22

A final será na terça-feira, 26 de abril, às 22h45, horário de Brasília, logo a após exibição de um primeiro teaser da nova temporada de No Limite. O programa ficará no ar por 2h05, sendo finalizado às 00h55, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

Os shows da final vão ficar por conta de Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão, Paulo Ricardo, Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria, sendo estas três últimas ex-participantes desta temporada.

A votação para a escolha do campeão está aberta desde o fim do programa ao vivo de domingo e segue até a noite de terça-feira, minutos antes do anúncio do vencedor pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Para participar, acesse o Gshow, localize a página do BBB 22 e o campo de votação. Depois, é só clicar sobre o brother que deve vencer o prêmio de R$1,5 milhão.

O sistema pede uma validação de segurança, basta clicar sobre a caixinha ‘sou humano’. Não há limites de votos e os fãs podem participar quantas vezes quiserem.

