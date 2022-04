Votação BBB 22 em tempo real: acompanhe a porcentagem atualizada

Chegamos ao último paredão do Big Brother Brasil 2022 e é possível acompanhar a votação BBB 22 em tempo real da disputa entre Arthur, Douglas e Eliezer. A eliminação será na noite de domingo, 24, e o público pode votar na enquete BBB 22 e na votação oficial do Gshow.

Como está a votação BBB 22 em tempo real

A votação BBB 22 em tempo real mostra que disputa deste paredão é entre Douglas e Eliezer. Levando em consideração a parcial da enquete, Arthur deve ser salvo da berlinda e seguir para a final da edição, no dia 26 de abril.

Enquete BBB 22: quem sai domingo (24/4) ARTHUR

DOUGLAS

ELIEZER 109187 votos · 109187 respostas Vote

Quem sai do BBB, DG, Arthur ou Eli?

Quem sai do BBB entre DG, Arthur e Eli, de acordo com a enquete BBB 22 é o participante do pipoca: Eliezer. Mas apesar do brother ter mais votos, o paredão segue indefinido. Isso porque, ele e Douglas estão quase empatados.

Em consulta realizada às 15 horas, o brother tinha 36,09 dos votos do público do portal, enquanto Douglas somava 36,05% de rejeição. Foram contabilizados mais de 635 mil votos para essa parcial.

Onde votar no BBB?

A votação do BBB 22 oficial é no gshow.globo.com. A eliminação será no domingo, 24 de abril, a partir das 23h10, horário de Brasília. O programa é exibido logo após o Fantástico e ficará no ar até 00:45, de acordo com a programação oficial da emissora. Enquanto isso, a votação segue aberta no Gshow.

Para votar, acesse a página do BBB 22 e localize o campo de votação. Depois, é só clicar sobre o nome do brother que deve deixar o programa, fazer a validação de segurança e confirmar.

Quem não tiver cadastro precisa inserir alguns dados como nome, e-mail e criar uma senha. O público que já participou de outras votações só precisa fazer o login.

Não há limite de votos e os espectadores podem participar inúmeras vezes. Enquanto o resultado oficial não é divulgado, participe da enquete BBB 22 e acompanhe a votação em tempo real. As enquetes extraoficiais têm acertado o nome do eliminado e a porcentagem dos últimos paredões.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil.