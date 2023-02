3ª liderança: vai ter veto na Prova do Líder de hoje no BBB 23?

A terceira prova do líder do BBB 23 será realizada nesta quinta-feira, 2 de fevereiro. O que o público quer saber agora é se o atual chefão da casa, Cara de Sapato, terá o poder de tirar adversários da disputa pela próxima liderança do confinamento. Na semana passada, 5 participantes foram vetados. Dessa vez, Cara de Sapato não terá o poder do veto na prova do líder desta quinta-feira (2).

Que horas começa a prova do líder hoje, quinta-feira (2)?

A terceira prova do líder do BBB 23 será realizada durante o programa ao vivo do reality show hoje, quinta-feira (2), que começa às 22h25, depois da novela Travessia. De acordo com a programação oficial do canal, a edição terá 1 hora e meia e terminará às 23h55, quando cederá espaço para o Lady Night, apresentado por Tata Werneck.

O programa de quinta-feira é importante porque é quando o apresentador Tadeu Schmidt informa como será formado o próximo paredão. Antes da prova do líder começar ele dará os detalhes para o público de quantos serão emparedados, se haverá contragolpe, se o anjo será autoimune, qual o poder coringa da semana, etc. Ele também informará se na semana que vem haverá veto.

A produção do programa ainda não divulgou o tipo de prova do líder que será disputada esta semana. Porém, já pode-se prever que dificilmente a prova será de resistência, pois o site oficial do reality show revelou na quarta-feira (1) que haverá festa na sexta-feira (3), com a presença de Simone Mendes e o Grupo Menos é Mais.

Isso não descarta 100% a possibilidade, mas quem acompanha o programa sabe que quando as festas do fim de semana são na sexta e não sábado, são raras as vezes em que a prova de resistência é realizada durante aquela semana.

Após a prova do líder, será feita a nova divisão de vip e xepa na casa.

Quem já venceu a disputa do BBB 23?

Bruna Griphao e Larissa foram as primeiras participantes do BBB 23 a vencerem a prova do líder. A disputa foi de agilidade e elas venceram a dupla Paula e Gabriel por apenas 14 milésimos.

Na semana seguinte, a prova do líder foi vencida por Cara de Sapato. A disputa foi realizada em dupla, mas a liderança não. A prova teve duas rodadas, uma final e depois mais uma etapa.

