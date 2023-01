Com menos 29 kg, veja o antes e depois de Marília do BBB 23

Com menos 29 kg, veja o antes e depois de Marília do BBB 23

Marília Miranda, participante do grupo Pipoca do BBB 23, passou por uma mudança radical antes de entrar no confinamento. A sister revelou ter engordado durante o período da quarentena, mas perdeu 29 quilos nos últimos meses com o acompanhamento de um especialista.

O esposo de Marília do BBB 23, Léo Oliveira, contou em entrevista exclusiva à Quem que o casal engordou durante a quarentena da pandemia devido à ansiedade. Conforme relatado por ela, a maquiadora decidiu emagrecer pois o peso estava afetando o rendimento dela. "Sentia muitas dores nas costas e sempre se sentia muito cansada", disse.

Ele conta que a esposa ficou "muito regrada e focada em emagrecer para melhorar seu desempenho e se sentir melhor com seu próprio corpo", além de ter recebido orientação médica. A sister já tinha contado em sua apresentação no BBB que começou a praticar exercícios físicos durante o processo de emagrecimento e mudou sua rotina.

Léo também disse que Marília contou com a ajuda de um especialista para se manter firme no objetivo antes de entrar no confinamento do Big Brother Brasil. "Quando você faz isso com acompanhamento médico ou de um profissional capacitado, fica mais fácil. É muito mais difícil emagrecer por conta própria. Acho que isso influenciou bastante nos resultados", contou o marido.

Oliveira também afirmou que, como a sister trabalhava levantando a autoestima de outras mulheres, ela sempre acreditou que precisava estar bem consigo mesma para que possa ser exemplo para outras pessoas.

>> Fred ou Marília? Porcentagem da votação BBB 23 Gshow aponta eliminado

Para mostrar o resultado do processo, Marília tirou alguma fotos de biquíni do antes e depois. Confira:

Quem é Marília do BBB 23?

Marília Miranda tem 32 anos e é natural de Natal, no Rio Grande Norte, mas atualmente mora com o marido em Osasco, São Paulo. A sister trabalha como maquiadora, empreendedora e influenciadora digital - ela já entrou na casa com mais de 800 mil seguidores e recentemente bateu a marca de 1 milhão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marília Miranda | CABRITA (@mariliamiranda)

Essa foi a terceira vez que a maquiadora se inscreveu para participar do programa. Em sua apresentação, a influenciadora afirmou que o público pode esperar uma jogadora intensa e que se posiciona. Diz que não foge de briga e que é uma pessoa de personalidade forte. "As plantas que não se posicionarem dentro do jogo vão fazer fotossíntese lá fora", disse.

Marília atende pelo apelido carinhoso de "cabrita". Ela é casada com Léo Oliveira desde os 19 anos idade - seu marido é ex-militar da Força Aérea Brasileira (FAB) e foi por incentivo dele que a sister migrou para o ramo da estética. De família humilde, ela já trabalhou como vendedora, recepcionista e corretora de imóveis.

A nordestina caiu no primeiro paredão do BBB 23 ao lado de Fred Nicácio, dupla escolhida para ela pelo público ainda antes do início do programa. Os dois, no entanto, viraram alvo da casa.

Eles receberam duas plaquinhas de dupla com menos sintonia no primeiro jogo da discórdia - o médico atribuiu isso à maquiadora. Já na dinâmica desta semana, eles foram dois dos participantes que mais receberam o emoji de 'bomba'.

A sister e Fred foram os mais votados pelo público para ir ao Quarto Secreto e ganharam a oportunidade de assistir a alguns trechos das conversas da casa. Apenas um deles retornará para o jogo, enquanto o outro será eliminado de fato.

LEIA TAMBÉM: idade da Bruna Griphao