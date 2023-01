BBB 23: antes e depois de Giovanna da Casa de Vidro

Giovanna Leão passou por uma série de procedimentos estéticos antes de entrar na casa de vidro do BBB 23. A ruiva contou em entrevista ao Gshow que já fez algumas intervenções cirúrgicas ao longo da vida, além de ter falado sobre o assunto durante as primeiras horas do confinamento. Confira o antes e depois da paulista.

Giovanna antes e depois

A campinense Giovanna, de 25 anos, mudou totalmente o visual antes de se tornar uma das possíveis participantes do BBB 23. Ao Gshow, a jovem revelou os seus procedimentos estéticos: rinoplastia, preenchimento labial, lipoaspiração, enxerto no bumbum e colocou lentes de contato dental.

"Eu usava óculos e nunca fui magrela. Já tive problemas seríssimos por questão de alimentação", disse. A sister também contou que sofreu bullying enquanto estava na escola.

A moça não tem problemas em falar sobre os procedimentos e já até contou seu histórico de intervenções para os novos colegas. "Não sou nada natural. Nariz, cabelo, boca, dente", disse.

A jovem também disse que algumas pessoas a acham parecida com a influenciadora digital Viih Tube, que participou do BBB 21. A própria famosa e Eliezer, seu namorada, falaram sobre a semelhança em suas redes sociais. "É nossa filha", brincou o ex-BBB. "É a Lua, gente. Ela está voltando", completou a famosa.

A participante da casa de vidro do Big Brother Brasil tem 25 anos e é empresária desde os 16 anos, quando foi emancipada pelo pais para abrir um negócio na área de produtos de beleza. O empreendimento fez com que ela sustentasse sua família durante sua adolescência, mas também acumulou dívidas e hoje deve mais de R$ 100 mil.

A ruiva contou que caso leve o prêmio de R$ 1,5 milhão, ela pretende pagar as dívidas e ajudar o pai no tratamento contra o câncer.

No entanto, Giovanna foi cancelada na web poucas horas após o início do programa depois que internautas encontraram tweets antigos da ruiva sendo racista. A sister foi informada sobre a situação por pessoas que visitavam a casa de vidro no Rio de Janeiro e disse que as falas foram retiradas de contexto.

Como funciona a casa de vidro do BBB 23?

Giovanna, Gabriel, Manoel e Paula são os quatro participantes da casa de vidro do BBB, mas apenas dois deles entra de fato para o jogo. O público irá votar, através do Gshow, em um homem e uma mulher para fazer parte do elenco da nova temporada.

Os mais votados pelo público entram na casa mais vigiada do Brasil no dia 16 de janeiro, segunda-feira, junto com os demais integrantes dos times Pipoca e Camarote.

A casa de vidro está montada no Via Parque Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, aberta à visitação do público. Os espectadores também podem assistir os candidatos durante 24 horas por dia pelo Globoplay e pay-per-view.