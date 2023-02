BBB 23: assistir jogo da discórdia ao vivo e online hoje, segunda-feira

Novo jogo da discórdia do BBB 23 será nesta segunda-feira; veja como assistir e horário - Foto: Reprodução/Globo

Mais um jogo da discórdia vai marcar presença no BBB 23. A dinâmica desta segunda-feira (6) será a quarta da temporada e promete novas tretas entre os confinados. Vamos te mostrar como você consegue assistir ao vivo caso prefira ver online do que na TV Globo e também as opções se o jogo não chegar ao fim antes de o programa acabar nas telinhas.

Como assistir o jogo da discórdia online de graça

A forma mais rápida e simples de assistir ao jogo da discórdia é sintonizando na TV Globo, mas para quem não tem acesso a um aparelho de televisão há outra opção para conferir a dinâmica ao vivo e totalmente de graça: a Globoplay.

A plataforma streaming da emissora permite que qualquer usuário gratuito assista a programação em tempo real do canal. Para isso, é necessário ter um cadastro no site que pode ser feito em alguns minutos.

Passo a passo

1 - Acesse o site da Globoplay no link https://globoplay.globo.com/ e em seguida clique em entrar no canto superior direito e então em "cadastre-se" na nova página que será aberta;

2 - Agora você deve informar alguns dados pessoais para completar o formulário: nome completo, e-mail, senha que será usada no site, gênero (você pode selecionar a opção "não quero informar" se sentir desconfortável), data de nascimento e então localização;

3 - Para finalizar será necessário selecionar a caixinha que informa que você leu e concorda com Termos de Uso e Política de Privacidade e por último aperte "cadastrar";

4 - Para assistir o jogo da discórdia ao vivo agora é só abrir a plataforma com seu login e senha no horário do programa e clicar na aba "Agora na TV". Você deve clicar na TV Globo e pronto!

O que fazer se o jogo não acabar no ao vivo - Como assistir

Em algumas semana o jogo da discórdia é muito comprido e não termina dentro do programa ao vivo exibido na TV Globo. Nas últimas semanas isso acontece e assim o público é obrigado a recorrer a outros meios para assistir, como a Multishow e o Pay Per View. Nesta caso, é necessário pagar para ter acesso ao conteúdo.

Multishow

O canal Multishow sempre exibe o resto do jogo da discórdia quando a dinâmica não termina no horário. Para ter acesso ao canal é preciso ter TV por assinatura em casa. Você pode assiná-lo diretamente com a empresa que presta serviço na sua região. A disponibilidade de valores vão variar.

Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Além disso, você pode ter acesso ao canal assinando o pacote Globoplay + Canais ao Vivo na plataforma streaming. Assim, você pode assistir a exibição da Multishow pela Globoplay.

Globoplay

Ser assinante do Pay Per View do reality show permite que você assista tudo o que acontece na casa 24 horas, incluindo o Jogo da Discórdia até o final. Para isso, é necessário ter um cadastro no site e assinar algum pacote: os valores variam de R$ 19,90 a R$ 89,90.

Acesse a Globoplay, vá em "entrar" no canto superior direito e depois em "cadastre-se";

Informe seus dados pessoais: nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país;

Agora com e-mail e senha em mãos você precisará escolher um pacote. Vá no Vitrine Globoplay (https://vitrine.globo.com/assine/globoplay) e selecione um plano que encaixa no seu bolso. Informe os dados de pagamento e espere a confirmação;

Agora é só acessar a Globoplay e clicar na aba BBB 23, você terá acesso a todos as câmeras por lá.

Que horas começa o BBB 23 hoje, segunda-feira (06/02)?

O BBB 23 está marcado para começar hoje, segunda-feira (6), às 22h25, depois da novela Travessia. De acordo com o cronograma oficial da TV Globo, o programa terá 1 hora e meia nas telinhas da Globo e a partir das 23h55 cederá espaço para o filme Baião de Dois na Tela Quente.

Além do Jogo da Discórdia, o programa de hoje mostrará um resumo da semana, os principais momentos da pós-formação de paredão e conflitos dos participantes do longo do dia.

Programação BBB 23

Segunda-feira: jogo da discórdia

Terça-feira: eliminação

Quarta-feira: festa do líder

Quinta-feira: prova do líder

Sexta-feira: festa

Sábado: prova do anjo

